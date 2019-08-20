Хан-Шейхун пал, на очереди - Идлиб. "Халифат" урезают в лоскуты, - Абдель Бари Атван

13:40 22.08.2019 Почему Путин так стремится заявить о неограниченной поддержке Сирийской арабской армии по ликвидации "террористов" в городе? Что его так разозлило? Как президент Эрдоган справится с этой российско-сирийской агрессией? По мнению автора, одна из причин в том, что Эрдоган не выполнил обещание найти политическое решение кризиса, данное Путину в Сочи в сентябре прошлого года.



Ar Rai Al Youm (Великобритания): пришел ли черед Идлиба после возвращения Хан-Шейхуна?

Операция Турции в Сирии

22.08.2019



Абдель Бари Атван (عبد الباري عطوان)



Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал Дамаск "не играть с огнем" после обстрела колонны из 50 единиц бронетехники, отправленной турецкими властями для поддержки боевиков "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в России - прим. редакции ИноСМИ), чтобы предотвратить захват города Хан-Шейхун. Обстрел начали сирийские самолеты при поддержке российской авиации. Однако, похоже, после жестких и недвусмысленных заявлений, сделанных российским президентом Владимиром Путиным на пресс-конференции по итогам встречи с французским коллегой, уместнее было бы использовать фразу "играть с огнем" в отношении Анкары, нежели сирийского руководства.



Путин адресовал турецким властям четкое послание, заявив, что Россия поддерживает усилия Сирийской арабской армии по уничтожению террористов в Идлибе. "Были и неоднократно предпринимались попытки атак нашей военно-воздушной базы на Хмеймиме как раз из идлибской зоны. Поэтому мы поддерживаем усилия сирийской армии по проведению локальных операций по купированию этих террористических угроз", - отметил российский лидер в косвенном обращении к президенту Реджепу Эрдогану. По его словам, до подписания сочинских соглашений в сентябре прошлого года по разоружению части провинции Идлиб, 50% территории региона находилось под контролем террористов, а сейчас эта площадь увеличилась до 90%.



Министр иностранных дел России поспешил пояснить замечания президента на пресс-конференции после встречи с коллегой из Ганы. Как заявил Сергей Лавров, российские силы, сосредоточенные в Идлибе, будут жестко подавлять любые атаки террористов в этом регионе. По его словам, турецкая армия развернула несколько наблюдательных пунктов в Идлибе, и были надежды, что это может предотвратить нападения террористов на российские базы, однако произошло обратное.



***

Как можно расценивать указанные заявления российского президента и министра иностранных дел? Ответ на этот вопрос можно разбить на несколько пунктов.



Во-первых, судя по всему, чаша терпения Москвы и Дамаска переполнилась, и стороны решили прибегнуть к военному сценарию, ликвидировав последний оплот вооруженных группировок в Идлибе. Речь идет главным образом о "Хайат Тахрир аш-Шам" (преемница "Джебхат ан-Нусры"). Причина - Турция не выполнила обещание найти политическое решение кризиса, данное на саммите в Сочи в сентябре прошлого года.



Во-вторых, захват Сирийской арабской армией стратегически важного города Хан-Шейхун стал одним из наиболее заметных эпизодов воплощения стратегии Дамаска и Москвы. Согласно ей, наземное наступление сил Асада при поддержке российской авиации продолжится, пока они не достигнут центра города.

В-третьих, в понедельник российские и сирийские военные самолеты подвергли бомбардировке турецкий конвой из семи танков и пятидесяти единиц другой бронетехники в попытке помешать его продвижению к Хан-Шейхуну. Конвой был отправлен для доставки боеприпасов и другой помощи "Джебхат ан-Нусре" и ее союзникам, чтобы не допустить захвата города силами Асада.

В-четвертых, на фоне упомянутых выше заявлений нападение на Хан-Шейхун и его захват означают крах сочинских соглашений. Турецкие наблюдательные пункты, расположенные в Идлибе и его окрестностях, перестанут функционировать.

В-пятых, поворотным моментом для Москвы стала ракетная атака, инициированная "Джебхат ан-Нусрой" против российской авиабазы "Хмеймим" в мае. Для России и Сирии это значило, что турецкое руководство не может контролировать эту и другие вооруженные группировки.

***

Мы не знаем, как турецкое руководство будет действовать после данных событий, но они отражают масштаб разногласий с российским союзником, в частности, по вопросу Идлиба.

Пока президент Эрдоган никак не отреагировал на инцидент, но у него есть два варианта. Первый - встать на сторону союзников из "Джебхат ан-Нусры", "Ахрар аш-Шам" и других фракций, сражающихся вместе с ними в Идлибе, и направить свои силы для их защиты. Второй - отправиться в Москву и обсудить политическое решение конфликта с Путиным, пообещав разоружить и эвакуировать эти группировки. Он может добиться амнистии сирийских боевиков, как это произошло в Восточной Гуте и на востоке Алеппо. Разумеется, боевики в Идлибе могут отказаться сделать это и решить сражаться до конца, и тогда не исключен третий сценарий развития событий.

Вполне вероятно, в ближайшие несколько дней Эрдоган действительно отправится в Москву или Сочи, чтобы встретиться с Путиным и обсудить различные предложения, будь то с целью урегулирования конфликта или получения дополнительного времени, как делал это много раз с начала сирийского кризиса.

Комментарии читателей:

1. Читатель "Ар-Рай Аль-Яум"

Я считаю, одному Аллаху известно, что Эрдоган после попытки государственного переворота в 2016 году договорился с Путиным и Саудовской Аравией о постепенном прекращении войны в Сирии. Сирийский режим остается, но его руководство изменится. Таким образом обеспечивается возвращение перемещенных лиц и безопасность границ в обмен на сохранение интересов России в Сирии, но без Башара, что удовлетворит Саудовскую Аравию.

План был разработан три года назад и реализован с высокими показателями. Как только режим возьмет под контроль север Сирии, Башар станет пережитком прошлого.

И все работают под американским зонтиком.

2. Прохожий

Народ Сирии, если на то будет воля Аллаха, одержит верх над всеми алчными захватчиками, оккупантами, пиратами, бандитами и политическими режимами, объединенными одной судьбой. Народ Сирии победит, если на то будет воля Аллаха, и не впадет в отчаяние.

Есть мировые державы, которые поделили землю в Сирии, создали свои военные базы, проникли через стену и наконец-то получили то немногое, чего они добивались. Да, народ Сирии одержит победу и освободит свою землю от полчищ захватчиков, глобальный политический порядок будет разрушен, а все основные заговоры рухнут.

Многие думают, что десять последних российских авиаударов способны сломить волю и разрушить надежды сирийского народа. Все, что вы имеете - хвастовство мгновенными победами, как павлины. А народ Сирии все еще жив.

И Великая сирийская революция еще не завершилась, вы немного поспешили.

Ни Россия, ни Иран, ни Америка, ни Израиль, ни Турция, ни какая-либо другая могущественная держава не будут наслаждаться миром. Народ Сирии не будет одурачен политическими заговорами.

Возможно, Хан-Шейхун и Маарет-эн-Нууман падут. С ними произойдет то, что произошло с Ираком, после того как он попал в руки захватчиков и с Палестиной, которая никогда не будет более священной, чем Иерусалим. Что случилось? Вы привыкли молчать перед захватчиками или плясать под их дудку? В наши дни мир кипит, а мировая экономика находится на краю пропасти. Российские самолеты не будут летать вечно. Время на нашей стороне. Мы ждем ураганов, которые уничтожат захватчиков.

Все ветры дуют в паруса наших кораблей. Корабли народов, которые справедливо отстаивали своих права с помощью революции. Мы потерпели неудачу, но после добились величайших побед. Мы не вернем свои мечи в ножны.

Мы вернем каждый сантиметр нашей земли, если на то будет воля Аллаха.

Пусть захватчики, предатели, шпионы и торговцы нашей землей наслаждаются, пока могут.

3. Абд ар-Рахман Абд аль-Халим

Я не поддерживаю войну в Сирии по многим причинам. Искажение фактов и фальсификация не меняют реальность происходящего. Настоящая причина войны в Сирии - отказ сирийского режима провести свободные и честные выборы. Если бы режим не принуждал граждан и смог бы заручиться их поддержкой, то террористические группировки не возникли бы. Если бы режим действительно пользовался народной поддержкой, ему бы не понадобились Россия или Иран. Эрдоган, по крайней мере, проводит выборы. Его противники побеждают, а не просыпаются в тюрьмах.

4. Хасан аш-Шамий

Очевидно, что Эрдоган очень искусен в оттягивании решений и игре на нескольких фронтах, но политика намного опаснее. Россия, как и Сирия, знает о лжи и промедлении политики Эрдогана. План Эрдогана зашел в тупик. Он был нацелен на кровопролитие в надежде убедить боевиков в необходимости политического урегулирования. Но, конечно, у Эрдогана больше не будет возможности лгать и обманывать. Поэтому, г-н Атван и говорит о второй возможности. Она не будет похожа на предыдущие соглашения, в которых позиция Эрдогана была сильнее как в стране, так и за рубежом. Думаю, ему придется убедить оппозицию в принятии решений по Сирии, навязанных Россией.

5. Джаляль аль-Араби

Путин заявил о взятии под контроль Хан-Шейхуна в провинции Идлиб. Это говорит о том, что сирийская атака не могла проводиться без получения зеленого света со стороны российского руководства. Режим Асада не смог бы добиться прогресса на местах или атаковать турецкую колонну, которая направлялась к Хан-Шейхуну в рамках Сочинского соглашения. Это означает, что Путин решил предать свое соглашение с Эрдоганом, что угрожает альянсу между Турцией и Россией. Путин дал возможность Эрдогану отступить, восстановил альянс с ним, а также закрыл глаза на восстановление отношений между Турцией и ее старым союзником Америкой. Путин забыл, кто контролирует курдских союзников и четверть территории Сирии, включая 90% нефтяных и газовых скважин, плотин и сельскохозяйственных угодий. Сирия имеет ценность не только для Путина. Что произойдет с Хан-Шейхуном и Идлибом, если турки вернутся в альянс с США и установят "зону безопасности"? На сегодняшний день достигнута договоренность о размещении турецких войск к востоку от Евфрата. Кто же проиграет от того, что Путин потеряет дружественные отношения с Турцией, которые он старался восстановить после того, как турки сбили российский самолет? Путин потеряет все выгоды, которые он получил от этих отношений. Если турецкие военные закрепятся к востоку от Евфрата, то сирийскому режиму будет трудно или даже невозможно восстановить свой контроль. Режим Асада стремится вернуть контроль над территориями к востоку от Евфрата, которые являются частью турецко-американских соглашений и еще одной причиной напряженности в российско-турецких отношениях. Это вызывает радость у Америки, которая считает, что Путин сделал ей подарок, когда поставил на проигравшую лошадь и забыл о курдах в Африне. Таким образом, курды косвенно наводнили Турцию через Америку и согласились на создание "зоны безопасности". Эрдоган еще раз доказал, что проницательный политик может спровоцировать Путина. Хан-Шейхун станет поворотным моментом в сирийском кризисе. Путин дорого заплатит за желание вернуть Сирию к 2016 году. Таким образом американо-турецкий альянс скоро вернется, как и американо-саудовский, которые Путин считал уничтоженными. И теперь мы ясно понимаем предупреждение Чавушоглу "не играть с огнем".

6. Адлиби Хур

Эрдоган представляется "султаном" мусульман и лидером Арабской весны. Если бы не его идеи восемь лет назад, мы бы не посмели поднять кухонный нож против режима. Поэтому мы не должны сговариваться один раз с Америкой, другой раз с Россией, чтобы сражаться за его интересы на останках наших детей. Он открывает границы своей страны, чтобы принять наших женщин и детей. Он не выгоняет и не убивает их на границе, не сражается с ними, как будто они чума. А любые другие слова - пустые слова "султана".

7. Хаваджа Палестина

Эрдоган считает, что он умный и обладает глупыми С-400. Пришло время Эрдогану уходить из Сирии. Сделка по С-400 должна была вынудить его не вмешиваться в интересы России в Сирии, даже если в будущем произойдет вмешательство в Россию.

Это приводит к визиту Джона Болтона в Анкару к Эрдогану.

8. Хадр

Потеря Стамбула подтолкнула Эрдогана к сохранению дружеских отношений с американцами и спустила его с небес на землю, что угрожает его успеху на предстоящих выборах. Это инстинкт самосохранения, который управляет любым решением. В свою очередь, Россия напоминает г-ну Эрдогану, что она имеет больший вес, чем Америка в разрешении региональных конфликтов.



Оригинал публикации: هل جاء الدور على إدلب بعد استعادة خان شيخون؟ ولماذا حرِصَ بوتين على إعلان دعمه اللّامحدود للجيش العربي السوري للقضاء على "الإرهابيين" في المدينة؟ وما الذي أثار غضبه إلى هذهِ الدرجة؟ وكيف سيتعاطى الرئيس أردوغان مع هذا التّصعيد الروسي السوري المُزدَوج؟

Опубликовано 20/08/2019 Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1566470400

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Расширенное заседание Политического совета партии "Nur Otan" под председательством Первого Президента Казахстана

- Кадровые перестановки

- "У партии есть большой потенциал" - Данияр Ашимбаев о заседании политсовета "Nur Otan"

- МВД предлагает вновь вернуться к практике использования сотрудниками патрульной полиции жезлов

- О мерах по сдерживанию цен на социально-значимые продукты питания

- Диалог "C5+1" остается важным инструментом регионального сотрудничества Центральной Азии и США

- Лесоматериал запретили вывозить из Казахстана

- Полицейские Алматы подвели промежуточные итоги борьбы с проституцией на Сейфуллина

- Рабочий график главы государства

