В Атырау сгорел областной Драмтеатр (видео)

15:02 22.08.2019

В Атырау загорелся драмтеатр

Сотрудниками полиции произведено оцепление территории.



В Атырау загорелся Казахский драматический театр им. М. Утемисова, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.



- 22 августа в 14.30 на пульт "101" г. Атырау поступило сообщение о пожаре в "Казахском драматическом театре им. М. Утемисова". На втором этаже произошло возгорание в электрощитовой с последующим распространением огня на кровлю здания. Ориентировочная площадь пожара 1500 кв.м. - говорится в сообщении.



В тушении пожара задейстованы 40 человек личного состава и 7 единиц пожарной техники ДЧС. Сотрудниками полиции произведено оцепление территории драмтеатра.





