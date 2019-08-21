"Казатомпром" радикально сокращает добычу урана. Нет спроса

15:05 22.08.2019

Казатомпром объявляет о продолжении сокращения производства



АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" ("Казатомпром" или "Компания") объявляет о своем намерении продолжить сокращение добычи до 20% по сравнению с запланированным уровнем в рамках контрактов на недропользование в 2021 году. В настоящее время Компания начинает обсуждать с партнерами по совместным предприятиям реализацию плана на всех урановых рудниках в Казахстане.



Решение о намерении сохранить сокращение производства обусловлено тем, что урановый рынок все еще восстанавливается после периода избыточного предложения и цены на уран сохраняются на низком уровне. Как крупнейший мировой производитель урана, Казатомпром осознает необходимость соответствия глобального производства текущему спросу.



Компания объявляет о своих планах задолго до конца года, чтобы дочерние и совместные добычные предприятия имели возможность предусмотреть в своих бюджетах на 2020 год необходимые изменения капитальных затрат с учетом пересмотренного объема добычи на 2021 год. Решение относительно объема добычи после 2021 года не принято, и Компания продолжит наблюдать за развитием ситуации на рынке. При этом возврат к полному объему добычи не ожидается до тех пор, пока рынок не продемонстрирует очевидное устойчивое восстановление и для обеспечения баланса спроса и предложения не потребуется больше урана.



Осуществление данного решения приведет к сокращению поставок в объеме до 5 600 т урана от ожидаемой мировой добычи в 2021 году. Объем добычи Казатомпрома в 2021 году сохранится на уровне менее 23 000 т урана (на 100% основе), что, как ожидается, будет соответствовать показателям 2019 и 2020 годов, по которым в предыдущих опубликованных отчетах (Отчет компетентного лица, Проспект IPO от 31 октября 2018 года) было объявлено о 20%-ом сокращении годовых объемов добычи в соответствии с контрактами на недропользование.



Галымжан Пирматов, Председатель Правления Казатомпрома, прокомментировал: "Рынок природного урана демонстрирует некоторые признаки восстановления по сравнению с минимумом 2016 года, но все еще далек от необходимости возвращать имеющиеся производственные мощности. Сохранение объема добычи на текущем уровне способствует долгосрочному устойчивому развитию рынка в интересах всех заинтересованных сторон. Намерение продолжить сокращение производства также демонстрирует нашу приверженность стратегии создания долгосрочной рыночной стоимости, а не наращиванию объемов".