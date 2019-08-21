 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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У мэра Ташкента случилась истерика во время встречи с недовольными гражданами
15:11 22.08.2019

Более десяти жителей Мирабадского района города Ташкента, 16 августа пришедшие на прием к хокиму (мэру) узбекской столицы Джахонгиру Артыкходжаеву, столкнулись с грубым отношением со стороны чиновника.

Как говорят непосредственные участники встречи с хокимом Ташкента, их встреча с градоначальником состоялась 16 августа в зале собраний столичной администрации, передает centralasian.org.

В начале аудиозаписи слышны голоса недовольных жителей Мирабадского района, которые просят хокима Джахонгира Артыкходжаева отменить решение его предшественника Рахмонбека Усманова о предоставлении частному предпринимателю пустующего земельного участка площадью 60 метров, расположенного между двумя многоэтажными домами № 88 по улице Нукус и №5 1-й проезд Мирабад.

На аудиозаписи слышно, как горожане объясняют хокиму Артыкходжаеву, что прежний хоким Ташкента Рахмонбек Усманов, предоставив в 2017 году частному лицу земельный участок, предназначенный для автостоянки и детской площадки, нарушил не только Градостроительный кодекс, но и все санитарные требования.

"Расстояние между девятиэтажными домами должно составлять 45 метров. Если между этими домами построят новый объект, то останется всего лишь 20 метров расстояния – а это незаконно. Где будут играть наши дети, где смогут посидеть и подышать свежим воздухом пожилые жильцы этих домов? Предоставление этого земельного участка частному предпринимателю является абсолютно незаконным. А продажа этого участка исключительно по решению хокима, без проведения аукционных торгов, считается повторным нарушением закона", – говорит один из недовольных жителей Мирабадского района, обращаясь к хокиму Артыкходжаеву.

На аудиозаписи слышно, как в начале встречи недовольные граждане любезно просят Джахонгира Артыкходжаева отменить решение его предшественника.

Но после того, как они заявляют Артыкходжаеву, что, в противном случае, будут обращаться в президентский портал, а некоторые из них выйдут на митинг вместе с детьми, мэр Ташкента резко меняет тон общения с недовольными гражданами.

"Вы обратитесь к ним, а они снова отправят ваше обращения сюда. Я не могу дать отвод суду, закон не дает мне таких полномочий", – говорит Артыкходжаев недовольным гражданам и советует им снова обратиться в суд.

"Вы отправляете нас в прокуратуру, прокуратура в суд, а судья снова к вам. Вы что, насмехаетесь над народом? Вы же имеет полномочия отменить решения прежнего хокима, отмените его решение!", – говорят хокиму несколько недовольных граждан.

После неоднократных просьб недовольных граждан отменить решение бывшего хокима Рахмонбека Усманова о предоставлении предпринимателю земельного участка, расположенного между двумя девятиэтажными домами в Мирабадском районе, мэр Ташкента Джахонгир Артыкходжаев начинает кричать на пришедших к нему на прием граждан.

"Подайте на меня в суд! Обращайтесь, куда хотите! Хотите, идите к президенту, хотите, идите к богу! Если хотите, езжайте со своей жалобой в Брюссель! Если хотите, устройте пикет!", – кричит на недовольных граждан хоким Артыкходжаев.

На аудиозаписи слышно, как впавший в истерику мэр узбекской столицы начинает беспрерывно бить наполненной водой баклажкой по столу.

Участники встречи с хокимом говорят, что после очередного сильного удара по столу вода из баклажки разлилась, а разгневанный хоким прогнал из зала собраний своих видеооператоров.

На аудиозаписи слышно, как несколько граждан пытаются успокоить хокима Джахонгира Артыкходжаева, но хоким не прекращает орать.

В это время некоторые участницы встречи с хокимом обращаются к хокиму с просьбой разрешить им провести митинг, в случае не решения проблемы.

Неожиданно Артыкходжаев, ударив рукой по столу, говорит пришедшим к нему на встречу мужчинам следующее: "Вы вообще мужчины, у вас есть гордость, вы мужики, чего вы боитесь, сесть в тюрьму?".

Обращаясь к женщинам, чиновник говорит следующее: "У вас вообще есть мужья, дети, гордость? Когда говорит мужчина, женщина-мусульманка должна сидеть молча, опустив голову".

Участники встречи с мэром Ташкента сообщили, что на встрече с градоначальником так и не смогли прийти к единому мнению. По их словам, их попросили покинуть здание столичной администрации.

Мэр Ташкента Джахонгир Артыкходжаев, считающийся владельцем около 100 предприятий, контролирующих самые прибыльные сферы узбекской экономики, является одним из тех государственных чиновников, который пытается пропиарить себя в качестве "мастера диалога с народом", говорится в статье.

Однако на некоторых сделанных скрытно видео- и аудиозаписях можно увидеть и услышать, как хоким Джахонгир Артыкходжаев ведет себя совсем иначе, иногда даже высокомерно, чем на официальных встречах с гражданами, отмечает centralasian.

Один из участников недавней встречи с хокимом Артыкходжаевым говорит, что был шокирован, услышав, как мэр узбекской столицы пропускал в свою речь слова из криминального жаргона.

– Разве чиновник имеет право говорить гражданам такие слова: "У тебя есть дух, ты вообще мужик, или тюфяк?" На встрече 16 августа среди нас были разведенные женщины. Обращаясь к ним, хоким начал выкрикивать следующее: "У вас вообще есть мужья?! Женщины вообще должны сидеть молча!" Это ведь оскорбление! Ведь в Узбекистане мужчины и женщины имеют одинаковые права на свободу слова! Среди недовольных граждан, пришедших на прием к хокиму, было несколько русских мужчин и женщин. Но хоким кинулся на нас, заявляя, что "все мы мусульмане, узбеки, что мусульмане не должны вести себя таким образом". Разве государственному служащему позволено делить граждан по признаку национальности и вероисповедания? Этот хоким вообще знаком с Конституцией?!, – возмущается один из участников встречи с хокимом Ташкента Джахонгиром Артыкходжаевым.

Источник - CA-NEWS
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1566475860
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