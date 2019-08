"Газпром" - действительно "национальное достояние". Но чье?

15:13 22.08.2019 Профессор Катасонов о том, кому на самом деле газовый гигант выплачивает умопомрачительные деньги



Валентин Катасонов



Лето 2019 года стало настоящим праздником для акционеров многих российских компаний. В августе заканчивается сбор финансового "урожая", который "выращен" в прошлом году. Имеется в виду - выплата дивидендов из прибылей по итогам деятельности 2018 года.



"Урожай" получился рекордный. По данным Национального рейтингового агентства (НРА), по итогам 2018 года 97 публичных компаний с основным бизнесом в России (акции которых котируются на российской и зарубежных фондовых биржах) должны выплатить своим акционерам 3,2 трлн. рублей дивидендов. Что примерно в два раза больше, чем за предыдущий год ("Обзор по дивидендным выплатам за 2013-2018 годы"). Округленно сумма дивидендных выплат в валютном эквиваленте равна 50 млрд долл. США.



Таким образом, кое у кого год получился как никогда "урожайным"! И это на фоне стагнирующей российской экономики и непрерывного (в течение пяти лет!) падения реальных доходов населения.



В первую десятку компаний по размерам дивидендных выплат за 2018 год попали пять акционерных обществ нефтегазового сектора, четыре компании горно-металлургического сектора и один банк. Кто они? "Газпром", Сбербанк, "Роснефть", "Норильский никель", "Татнефть", "Лукойл", "Газпром нефть", "НЛМК", "Северсталь", "EVRAZ". Если в прошлом году лидером первой десятки был Сбербанк, то в этом в лидеры вырвался "Газпром". Он объявил о выплате 393,2 млрд руб. И к концу этого месяца выплаты будут завершены.



А вот "Сбербанк" оказался на втором месте, хотя его дивидендные выплаты также впечатляют: 361,4 млрд руб. "Роснефть" - на третьем месте с показателем 274,6 млрд руб.



Тройка лидеров по размеру дивидендов за 2018 год выглядит следующим образом (млрд. руб.): "Газпром" - 393,2; Сбербанк - 361,4; "Роснефть" - 274,6.



Поговорим о "чемпионе" России. То есть - о "Газпроме". Совет директоров газового гиганта рекомендовал акционерам одобрить выплату дивидендов за 2018 год в размере, как уже сказано, 393,2 млрд руб. Или 16,61 руб. на акцию. Что более чем в два раза выше, чем по итогам 2017 года. Мало того. Последние пять лет дивиденды "Газпрома" были заморожены на уровне 7?8 рублей на акцию, так как компания проходила пик инвестиционной активности.



Вместе с тем, в процентном соотношении к чистой прибыли компании выплата дивидендов за 2018 года практически идентична (27%) показателю 2017 года (26,65%). То есть, удвоение дивидендных выплат достигнуто исключительно за счет двукратного увеличения прибыли в 2018 году по сравнению с предыдущим годом.



Окончательному решению совета директоров предшествовали две рекомендации менеджмента компании с разницей в месяц. Последняя рекомендация превышала первую на 146,3 млрд руб. или на 6,18 руб. на акцию. Наблюдателей, да многих и в самом "Газпроме", удивила такая непоследовательность. Столь резкое повышение дивидендов выглядело неоправданным ввиду реализации масштабной инвестпрограммы компании при отрицательном свободном денежном потоке второй год подряд. Но эти нюансы, наверное, не очень понятны и интересны обывателю. Главное, что прибыли и дивиденды удвоились!



Наверное, все мы должны бы радоваться такому успеху этого газового гиганта. Ведь в сознании нашего человека отложилось, что "Газпром" - "национальное достояние России". Для справочки отмечу: реклама "Газпрома" со словами про "национальное достояние" была запрещена еще в 2016 году. Но в сознании россиян этот слоган отпечатался прочно.



У многих до сих пор представление о "Газпроме" как об исключительно государственной компании. И, следовательно, объявленные ею без малого 400 млрд руб. дивидендов, согласно представлениям неискушенных людей, должны поступать в государственную казну. И, таким образом, на самом деле повысить наше с вами благосостояние. Однако это не совсем так. А, может быть, - даже совсем не так.



Дело в том, что "Газпром" лишь наполовину государственная компания. Давайте посмотрим на структуру акционерного капитала "национального достояния" в распределении по основным акционерам по годовом отчету на 31 декабря 2018 года (в %; в скобках приводится доля на 31.12.2017):



Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом - 38,37 (38,37)



АО "Роснефтегаз" - 10,97 (10,97)



АО "Росгазификация" - 0,89 (0,89)



Владельцы АДР (американских депозитарных расписок) - 24,13 (25,20)



Прочие зарегистрированные лица - 25,64 (24,57).



Дополнительные сведения: число акционеров на 31.12.2018 составляло 464.969. Доля акций компании, находящихся в свободном обращении, равнялась 46% (годовой отчет ПАО "Газпром" за 2018 год).



Первые три из вышеназванных акционеров - государственные. В совокупности на них приходится 50 процентов с "копейками". Вторая половина (уже "без копеек") - все остальные.



"Владельцы АДР" - американские инвесторы. АДР - это бумаги, которые эмитируются в США американским банком Bank of New York Mellon под депонируемые акции "Газпрома". Говорят, что эти бумаги (АДР) принадлежат указанному банку. Но, скорее, всего, имеются и другие держатели АДР.



Главное, что почти четверть всех акций "Газпрома" фактически находятся в руках наших заклятых "друзей". До недавнего времени доля наших американских "друзей", вложившихся в акции "Газпрома" через АДР, была даже несколько больше четверти (в конце 2017 года - 25,20%). Это было крайне неприятно для российской стороны. Почему? Потому, что по уставу "Газпрома" величина в 25% является блокирующей. То есть, американские "друзья", коих представлял американский банк Bank of New York Mellon, могли на собраниях акционеров блокировать любые решения общего собрания. Вот вам и "национальное достояние"!



В прошлом году, наконец, удалось несколько снизить долю Bank of New York Mellon (до 24,13%). И она перестала быть блокирующей. Но не спешите радоваться за "Газпром" и за Россию. Возросла и без того большая доля "прочих зарегистрированных лиц": с 24,57 до 25,64%. А это самый настоящий "черный ящик"! Этих самых "прочих зарегистрированных лиц" без малого полмиллиона!



Кто они такие? Военная тайна. В годовом отчете "Газпрома" не оглашаются даже наиболее крупные инвесторы из этой группы.



Имена акционеров в общедоступных источниках не разглашаются, как это предписано федеральным законом "Об акционерных обществах". Законом установлено, что общество с числом акционеров - владельцев обыкновенных акций более пятидесяти обязано поручить ведение и хранение реестра акционеров общества специализированному регистратору. Для ОАО "Газпром" таким специализированным регистратором является закрытое акционерное общество "Специализированный регистратор - Держатель реестра акционеров газовой промышленности" (ЗАО "СР-ДРАГа").



Но, даже не пользуясь инсайдерской информацией указанного ЗАО, можно уверенно сказать, что среди "прочих зарегистрированных лиц" - куча нерезидентов. Иногда они всплывают в связи с тем или иным скандалом.



Например, можно вспомнить уже подзабытый скандал, в котором был замешан глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер. Он и его фонд как раз относились к категории "прочих незарегистрированных лиц". Браудер был обвинен в "стратегическом проникновении" в компанию "Газпром". Он, как отмечали тогда (в 2013 году) российские СМИ, планировал незаконно получить 131 млн. 574 тыс. 722 акции ОАО "Газпром" на общую сумму в 2,134 млрд руб.



Как тогда сообщали российские СМИ, Hermitage Capital стремился не только к обогащению, но и к установлению контроля над "Газпромом".



Это, конечно, перебор (насчет контроля). Но влиять на политику "Газпрома" Браудер действительно хотел. А где гарантии, что сегодня среди "прочих незарегистрированных лиц" нет подобных фондов и подобных браудеров? И можно не сомневаться, что американский Bank of New York Mellon для блокирования решений акционеров "Газпрома" сумеет найти недостающие 0,87% среди подобных фондов и подобных браудеров.



Нам нужно действительно "национальное достояние", без американского Bank of New York Mellon, без фондов типа Hermitage Capital, без авантюристов типа Уильяма Браудера.



Но вернемся опять к дивидендам. Стало быть, в бюджет РФ должно попасть не 392,2 млрд руб. (как это могло показаться тем неискушенным гражданам, которые поверили в легенду о "национальном достоянии"), а только половина. Округленно - 196 млрд руб.



Вторая половина уплывет за океан, в Америку. А также - в иных, неизвестных нам с вами направлениях. "Газпром" примерно такая же "дойная корова" для иностранных инвесторов, как, например, и наш Сбербанк.



Последний отравляет "молоко" за океан. Главным его получателем там является банк JPMorgan Chase - сосед банка Bank of New York Mellon по Уолл-стрит.



Но российский бюджет не получит даже половины причитающихся дивидендов. Почему? Потому что среди акционеров "народного достояния" есть хитрая структура под названием АО "Роснефтегаз" (10,97% акций Газпрома). Я уже писал об этой таинственной конторе в статье "Российская энергетика сыграла в „черный ящик"".



Деньги в виде дивидендов со своих "дочек" она как материнская (холдинговая) компания собирает, но в бюджет не перечисляет. Или перечисляет не в полном объеме (кроме "Газпрома" "дочками" указанного закрытого акционерного общества являются "Роснефть" и "Интер РАО". Нетрудно подсчитать, что "Газпром" должен перечислить (и наверняка - уже перечислил) на счета АО "Роснефтегаз" примерно 43 млрд руб.



Не исключаю, что на счета Казначейства РФ эти деньги могут не прийти (как это было в предыдущие годы). Так что в казну России от "Газпрома" реально может прийти лишь 196 млрд. (43 млрд. + 153 млрд руб.).



С учетом сказанного "Газпром" сложно назвать "нашим национальным достоянием". Примечательно, что руководство "Газпрома" заявило, что в следующем году намерено направить на дивиденды уже 50% прибыли. И это - на фоне растущих проблем газового гиганта!



В этом годы происходит сокращение экспорта на всех направлениях, включая Европу и страны бывшего СССР. Аналитики "Сбербанк CIB" подсчитали, что "Газпром" завершит нынешний год с кассовым разрывом в 7 млрд долларов. На такую сумму поступления на счета "Газпрома" превысят расходы.



Так что завершающуюся в этом месяце раздачу жирных дивидендов "Газпрома" можно назвать "пиром" во время всероссийской "чумы". Источник - СвободнаяПресса

