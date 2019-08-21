В космос на российской ракете улетел первый робот-космонавт "Федор"

15:29 22.08.2019

С космодрома Байконур стартовала ракета с роботом Федором на борту, который отправится на МКС. Позже Роскосмос сообщил, что корабль "Союз МС-14" выведен на околоземную орбиту. С этого момента Федор может считаться космонавтом. По международной классификации, космонавтом или астронавтом называется тот, кто преодолел условную границу космоса на высоте 100 километров над Землей. Отделение "Союза" с роботом Федором от ракеты произошло на высоте выше 200 километров. Полет к международной космической станции будет проходить по двухсуточной схеме, стыковка запланирована на 08:31 мск 24 августа.