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Четверг, 22.08.2019
17:11  Сакральная география и новое гум-знание. Казгоссек Тажин подвел итоги 2,5 лет мракобесия в рамках госпрограммы "Рухани жангыру"
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Сакральная география и новое гум-знание. Казгоссек Тажин подвел итоги 2,5 лет мракобесия в рамках госпрограммы "Рухани жангыру"
17:11 22.08.2019

Марат Тажин провел совещание по переходу на латиницу
Действуют четыре группы по орфографической, методической, терминологической и информационной работе.

22 августа в Акорде под председательством Государственного секретаря Марата Тажина состоялось заседание Национальной комиссии по реализации программы "Рухани жаңғыру". На нем были рассмотрены итоги реализации программы за два с половиной года и определены задачи на предстоящий период, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Открывая заседание, Государственный секретарь Марат Тажин отметил, что по всем направлениям Программы проведена масштабная работа.
Работа по переходу алфавита казахского языка на латиницу продолжается в соответствии с правительственным поэтапным планом мероприятий. Действуют четыре группы по орфографической, методической, терминологической и информационной работе.

По проекту "Новое гуманитарное знание" в сотрудничестве с такими крупными международными издательствами как Cambridge University Press, Oxford University Press и другими на казахский язык переведены и изданы 48 учебников по философии, политологии, всемирной истории, экономике, теории литературы, международному праву, ориенталистике, педагогике и другим наукам. В этой работе приняли участие более 300 ведущих преподавателей вузов, редакторов, переводчиков и лингвистов. Учебники доставлены в 113 вузов страны, и получают высокую оценку преподавателей и студентов. Их электронные версии размещены в свободном доступе на портале "Открытого университета Казахстана".

По проекту "Туған жер" при участии более 10 тысяч меценатов построено 1800 и реконструировано 1500 объектов культуры, образования, спорта.
По проекту "Современная казахстанская культура в глобальном мире" впервые в нашей истории переведена и издана на 6-ти языках ООН Антология казахстанской поэзии и прозы, международная презентация которой стартует в сентябре.

По проекту "Сакральная география Казахстана" отреставрированы 28 исторических объектов, проведена масштабная научно-исследовательская работа. Завершается строительство визит-центров "Отырар" и "Тамгалы". Совершенствуется законодательство об охране и использовании объектов истоpико-культуpного наследия. В сотрудничестве с телеканалами BBC World News, "Euronews" снят цикл документальных фильмов о сакральных объектах Казахстана.

Созданы Казахстанский институт общественного развития и проектные офисы Программы во всех регионах.
Министерством культуры и спорта подготовлены предложения по стимулированию меценатства в сфере культуры. Министерством образования и науки разработан механизм материального поощрения студентов за волонтерскую деятельность.

В ходе заседания Государственный секретарь поручил запустить ряд новых проектов.
4-6 сентября в столице Казахстана будет проведен Первый форум писателей стран Азии, в котором примут участие известные литераторы около сорока стран.
В конце августа стартует проект "Ночь в музее", который позволит казахстанцам посетить бесплатно каждую четвертую субботу месяца с 21-го до 3 часов один из музеев населенного пункта.

В новом телевизионном сезоне в эфир выйдет цикл новых телевизионных, радио- и интернет-проектов культурологического характера. На обучение казахстанцев новому алфавиту на латинской графике направлена серия видероликов, видео-лекций, которые выйдут в эфире телеканалов и будут также размещены в Интернет. Планируется расширение территории вещания полюбившегося ценителям классической музыки радио "Классик".

2020 год объявлен Годом волонтеров. В этой связи Государственный секретарь Марат Тажин поручил госорганам ускорить принятие мер по поддержке студенчества за общественно-полезную деятельность.
На заседании выступили Заместитель Руководителя Администрации Президента Малик Мурзалин, министры информации и общественного развития Даурен Абаев, культуры и спорта Актоты Раимкулова, вице-министр образования и науки Фатима Жакыпова.

Источник - zakon.kz
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