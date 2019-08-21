Путинская элита в борьбе за самосохранение, - А.Халдей

19:58 22.08.2019 Сложившаяся при Путине элита вступила в борьбу за самосохранение в новой политической реальности



Александр Халдей



С кем протекли его боренья?

С самим собой, с самим собой

(Б. Пастернак, "Художник")



Никогда не бывает так, чтобы сложившийся при каком-то руководителе коллектив остался в неизменном составе при руководителе новом. Совет директоров корпорации меняется при новом председателе, состав придворных меняется при смене династии, состав ЦК меняется при смене генсека партии. При смене президента меняется круг его ближайшего окружения.



Даже если окружение планирует сделать так, чтобы президент ушел, чтобы остаться, лишь формально сменив статус и некоторые институты власти, это не спасает старую элиту от появления новых групп претендентов на власть. Стремление избежать внутриэлитной конкуренции при таком подходе лишь приведет к ее усилению. Новые элитные группы генерируются в толще глубины элиты прежней, и их час выхода на авансцену пробьет непременно.



Никто из окружения Ленина не остался при Сталине, из окружения Сталина – при Хрущеве, из окружения Хрущева – при Брежневе, и так далее по всем генсекам. Никто из окружения Ельцина не остался при Путине. Никто не думает, что эти люди не мечтали оставаться в своем положении вечно. Мечтали и еще как. Так же мечтают об этом и те, кого принято называть "путинская элита". И точно так же это желание неосуществимо в силу не зависящих от них причин.



Какие-то куски прежних элит при новом руководстве остаются, но лишь на переходный период, пока новый руководитель не войдет в курс дела. Потом неизбежно приходят новые люди, половина из которых уже при новом руководителе сменится неоднократно. Дворянином можно быть всю жизнь, но придворным – только какую-то ее часть. И принимать это нужно как данность.



Достижения эпохи Владмиира Путина и, соответственно, той элиты, которая осуществляла его политический и экономический курс - неоспоримы. Это и рост политической и социальной стабильности в стране, увеличение доходов простых людей, рост авторитета страны в мире. Возвращение Крыма на Родину. Спасение Сирии от распада. Победа над ИГИЛ (организация запрещена в России). И многое другое, то, что мы видим в повседневности.



Однако путинская элита по совершенно естественным биологическим причинам постарела. Она вынесла на себе эпоху и устала, даже несмотря на амбиции и ресурсные возможности. Она устарела не столько физически, сколько морально. Как говорил тот же Пастернак в том же стихотворении "Художник":



Судьбы под землю не заямить.

Как быть? Неясная сперва,

При жизни переходит в память

Его признавшая молва.



Однако в России специфика ситуации в том, что "путинская элита" (рабочий термин, абсолютно условный и абстрактный) не имеет контрэлиты, способной бросить ей вызов, кроме антисистемной, прозападной и либеральной. В такой ситуации экономический и политический кризис есть внешнее выражение и проявление кризиса существующей элиты. Эта элита состоит лишь наполовину из выдвиженцев самого Путина. Вторая половина – это наследство в виде ельцинской "Семьи", сохранение позиций и интересов которой было условием их согласия на приход Путина во власть.



"Семья" не вошла в круг Путина, она осталась на его периферии, однако Путин в отношении нее всегда сохранял данные обещания. Его преемник от таких обещаний будет свободен, и потому страх перед утратой оставшихся позиций толкает "Семейных" на выход из тени и обострение внутриполитической ситуации, что потом будет ими использовано при торге за новые условия для преемника.



И условные "Семейные" и условные "путинские" - все это разные крылья одной элиты, которая правит с 1991 года. В связи с отсутствием контрэлиты при очевидном кризисе элиты правящей внутри этой элиты возникает раскол и столкновение групп. Внутривидовая конкуренция, как известно, немного более жестокая, чем межвидовая, так как борьба идет за одну кормовую базу, сталкивает интересы уходящих элитных групп и противящихся этому неизбежному уходу в жестокой политической схватке. Это похоже на драку на хоккейном поле, когда дерущиеся уже не обращают внимания на арбитров и могут напасть даже на них.



Борьба за сохранение позиций толкает элитные группы к выходу из элитного консенсуса. Фальстарт тут так же опасен, как и запаздывание, и потому общий нервный градус прорывается в общество через СМИ, которые в России носят отчетливо клановый характер. Конфликт интересов все сильнее толкает элиты к силовым упреждающим сценариям, и это – главный фактор роста политических рисков периода подготовки трансфера.



Все российские элиты, путинские или ельцинские, принимают во внимание то, как будут развиваться событий в США. Поэтому стратегия борьбы за власть в России определяется перспективами того или иного кандидата в президенты США в 2020 году. В зависимости от того, победит Трамп или Байден, будут определяться внешнеполитические ресурсы в борьбе за власть в России столкнувшихся элитных групп. Именно потому все козыри в рукавах конфликтующих кланов пока сохраняются в неприкосновенности. Как писал в мемуарах И.Г.Старинов, "Мины ждут своего часа".



Таким образом, во внутриполитической конфронтации элит в России будет два этапа эскалации: до выборов в США и после них. Нынешний, носящий больше зондирующий характер разведки боем, после выборов в США позволит перейти к стадии наступления тем или иным группам, в зависимости от их внешнеполитической ориентации.



Для России смена поколений элиты – процесс совершенно неизбежный по естественным, не только социальным, но и биологическим причинам. Путинская элита – это не партия типа КПСС, объединенная долгосрочной Программой и Уставом, а ситуативный альянс, где все, оказавшиеся на вершине, оказались там потому, что были известны Путину до его прихода во власть. Это единственное, что у них есть общего.



Он встает. Bека, гелаты.

Где-то факелы горят.

Кто провел за ним в палату

Островерхих шапок ряд?

(Б. Пастернак, "Художник")



И как только Путин из контура власти выйдет, новый, даже формальный руководитель, станет приводить с собой тех, кто близок и известен ему. Те, кто пришел и те, кто их там встретил, столкнутся в ожесточенной борьбе, которая в целом не укрепит, а ослабит власть.



Никаких гарантий сохранения нажитого богатства и статуса никто им дать не сможет и давать не должен. Еще Макиавелли открыл, что нельзя требовать от политиков выполнения обещаний, так как дают их в одной ситуации, а выполнять приходится в другой. То есть если даже Зеленский не смог остаться слугой Коломойского и стал от него отдаляться, а "птенцы гнезда Петрова" (Порошенко, а не российского императора) утратили статус и могут утратить свободу, то что же говорить об элитах в России? Тут цена вопроса на порядки выше, чем на Украине.



Таким образом, в ситуации сохраняющегося 10 лет кризиса и грядущего обновления, сборная российская элита включилась в конфликт с самой собой за регламент неизбежной ротации. Все их исторические предшественники не покидали исторической сцены без борьбы, и никто в этой борьбе не стал победителем. Образно говоря, ни один Троцкий не остался при Сталине, ни один Молотов – при Хрущеве, ни один Громыко – при Горбачеве. Хотя, несомненно, сделали все возможное.



В связи со скорым началом периода транзита, Россия входит в переходный период, самое нестабильное время из всех возможных. Переход только начался, и нестабильность до определенного времени будет лишь нарастать. Вместе с нестабильностью будет нарастать неопределенность, самое психологически выматывающее состояние. И массы, и элиты будут на неопределенность реагировать очень нервно.



Но именно в этой борьбе будут выкованы новые элиты и новый порядок для грядущей политической системы. Все проекты, которые сейчас для нее готовят, могут остаться неосуществленными именно по этой причине. Каким путем пойдет реальная история, люди угадывать так и не научились. И это хорошо, иначе все пути выхода из исторического кризиса были бы перекрыты теми, кто хочет оставить общество во власти вчерашних традиций и обычаев. Источник - iarex.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1566493080

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Расширенное заседание Политического совета партии "Nur Otan" под председательством Первого Президента Казахстана

- Кадровые перестановки

- "У партии есть большой потенциал" - Данияр Ашимбаев о заседании политсовета "Nur Otan"

- МВД предлагает вновь вернуться к практике использования сотрудниками патрульной полиции жезлов

- О мерах по сдерживанию цен на социально-значимые продукты питания

- Диалог "C5+1" остается важным инструментом регионального сотрудничества Центральной Азии и США

- Лесоматериал запретили вывозить из Казахстана

- Полицейские Алматы подвели промежуточные итоги борьбы с проституцией на Сейфуллина

- Рабочий график главы государства

