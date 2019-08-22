Хэйловы переговоры. США проявляют интерес к Казахстану и Узбекистану, - В.Панфилова

21:00 22.08.2019

В Ташкенте и Нур-Султане обсудили стратегическое партнерство с Вашингтоном



Дэвид Хэйл и Абдуллазид Камилов договорились о реализации новых узбекско-американских проектов. Фото с сайта www.mfa.uz

Заместитель госсекретаря США Дэвид Хэйл, побывавший в Центральной Азии с 20 по 23 августа, ограничился посещением только двух стран – Казахстана и Узбекистана. В Нур-Султане американский дипломат встретился с президентом Касым-Жомартом Токаевым и провел заседание группы высокого уровня в формате "С5+1", в ходе которого обсуждались вопросы содействия по восстановлению Афганистана и реализации региональных транспортных проектов. В Ташкенте сегодня Хэйла, как ожидается, примет президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.



Накануне состоялись переговоры американского дипломата с министром иностранных дел Республики Узбекистан (РУ) Абдулазизом Камиловым. Глава МИД РУ подчеркнул, что для Узбекистана приоритетом является сотрудничество с США в сфере инвестиций, привлечения технологий и американского опыта для модернизации страны. Хэйл, в свою очередь, подтвердил готовность американской стороны оказать содействие в реализации совместных проектов, включая образовательные обмены. Эти переговоры стали продолжением начатого накануне в Нур-Султане диалога в рамках формата "С5+1". Это консультативная площадка между МИДами стран Центральной Азии и США, предложенная Вашингтоном в 2015 году для обсуждения и продвижения экономических проектов.



Как заметил руководитель аналитической группы Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Станислав Притчин, на момент запуска этот формат был уникальным, поскольку у стран региона не было своей диалоговой площадки. США в этом проекте выступли в роли медиатора. Однако с приходом к власти в Узбекистане Шавката Мирзиеева острая потребность в таком диалоге свелась к минимуму. Страны стали взаимодействовать самостоятельно, без участия США. Как заметил глава МИД Казахстана Бейбут Атамкулов, "Центральная Азия переживает период возрождения". "Но для Вашингтона диалог на уровне дипломатии, на уровне политических институтов и лидеров остается важным. Также эта площадка важна и для государств Центральной Азии. Они получили возможность прямого диалога с США – с первой экономикой мира и мощным военным потенциалом", – сказал "НГ" Станислав Притчин. Правда, отметил эксперт, наполнение этого диалога с каждым годом уменьшается.Даже если и обсуждаются актуальные проблемы, то нет инструментов, нет исполнительного аппарата, который бы мог заниматься воплощением в жизнь тех решений, которые были приняты на дипломатическом уровне.



В частности, на заседании группы "С5+1" в Нур-Султане обсуждалась возможность дальнейшего расширения торговых связей, привлечения инвестиций и реализация многосторонних экономических проектов в регионе. По сообщению МИД Казахстана, стороны выразили большую заинтересованность в совместном развитии инфраструктуры и транзитно-транспортного потенциала Центральной Азии. Высокопоставленные дипломаты также обсудили вопросы оказания содействия восстановлению Афганистана, а также обмен опытом по репатриации и реабилитации граждан, вернувшихся из зоны боевых действий в Сирии и Ираке.



"Видно, что США подтягивают Афганистан в Центрально-Азиатский регион. Если посмотреть по территориальному разделению Госдепа США, то Центральная Азия и Афганистан рассматриваются как единое целое. Идеолог этого проекта – "Большая Центральная Азия" – профессор, директор Института Центральной Азии и Кавказа (США) Фредерик Старр. Вашингтон заинтересован в том, чтобы сделать эти два региона взаимозависимыми. Хотя регионы совершенно разные, страны совершенно разные и с этим объединением пока ничего не получается. Только те проекты, которые Узбекистан самостоятельно реализует в Афганистане. У Ташкента есть интерес к этой стране как к надежному и стабильному партнеру, а не как к источнику угроз. И Узбекистан в этом направлении работает", – отметил Притчин. Что же касается других игроков, то у США не получается подключить их к работе с Афганистаном. Нет инструментов, нет политической воли и интереса.

Эксперты обращают внимание, что Вашингтон проявляет интерес только к двум странам региона – Казахстану и Узбекистану. Если Ташкенту отводится роль политического переговорщика в афганском урегулировании, то Казахстан интересен с точки зрения экономики как более сильная страна региона, переживающая процесс смены власти и политической трансформации. Как сказала "НГ" политолог Жанар Тулиндинова, "не исключено, что США рассматривают эти процессы с точки зрения окна возможности для повышения своего влияния и на Казахстан, и на регион в целом". "Так, недавно в National Interest была опубликована статья, в которой автор, директор центра внешней политики фонда Allison Люк Коффи, акцентировал внимание на транзите власти в Казахстане и рекомендовал Трампу посетить эту страну с тем, чтобы обновить партнерство. Похоже, США рассматривают Казахстан в некотором роде как опорную страну в Центрально-Азиатском регионе. Во-первых, Казахстан для США – это важный элемент логистики в Афганистан. Во-вторых, у США есть интересы в энергетической сфере Казахстана. В-третьих, несмотря на декларируемый проевразийский выбор Казахстана, ориентация казахстанской элиты преимущественно прозападная, что объясняется вполне объективными факторами – направленностью бизнеса на западные экономические и финансовые потоки", – отметила эксперт.



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



22 авг. 19