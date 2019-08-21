"Госслужба не предназначена для личного обогащения", - удивлен кыр-президент Жээнбеков

21:03 22.08.2019

"Государственная служба не предназначена для личного обогащения", - сказал президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на встрече с жителями Ак-Талинского района Нарынской области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в четверг.



Президент с сожалением отметил, что за четверть века коррупция во властных эшелонах страны стала главной национальной проблемой.



"Большое количество тех, кто стремится к власти не для развития страны, а для накопления богатств. Они превратили власть в инструмент обогащения и бизнес", - сказал С. Жээнбеков.



Президент добавил, что предприниматели, пришедшие на государственную службу, должны полностью менять свое мышление.



"Во власть должны приходить люди без корыстных интересов, не для обогащения, желающие честно служить и пользоваться почетом среди народа. Мы должны поддерживать тех, кто свято дорожит своей репутацией. Борьба с коррупцией будет продолжена", - отметил глава государства.



Президент подчеркнул, что государственные услуги, предоставляемые населению, переводятся в электронный формат и еще раз отметил важность внедрения цифровизации деятельности государственных органов.



"Цифровизация откроет новые возможности для наших граждан. Будет исключен человеческий фактор при предоставлении государственных услуг, это позволит искоренить коррупционные элементы", - сказал С. Жээнбеков.



Он добавил, что также принимаются меры по снижению контрафактной продукции через маркировку товаров, сокращению теневой экономики и увеличению поступлений в бюджет через фискализацию налоговых процедур.



"Благодаря этим инструментам возможно искоренить коррупцию. Борьба с ней на данный момент продвигается благодаря только силе и контролю. Большие успехи возможны только с поддержкой всего народа. В этих целях принят и вступил в силу закон о защите граждан, заявивших о коррупции", - отметил президент.