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|Полмиллиона сомов КырПарламент потратит на светильники
07:23 23.08.2019
23 августа 2019, Бишкек - 24.kg, Юлия КОСТЕНКО
Полмиллиона сомов Жогорку Кенеш потратит на светильники
Жогорку Кенеш объявил тендер на закупку светодиодных светильников. Об этом сообщил портал госзакупок.
В здании "Белого дома" планируется заменить 411 светильников на 500 тысяч сомов.
Кроме того, Жогорку Кенеш намерен покрасить металлическую ограду по периметру административного здания. На эти цели из бюджета выделено 280 тысяч сомов.