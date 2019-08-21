В Екатеринбурге рос-полицаи изнасиловали гражданку Казахстана, "поздно вечером выходившую из сауны"

08:09 23.08.2019

Казахстанку изнасиловали российские полицейские - СМИ вчера, 18:35 74226 63 Иллюстративное фото ©РИА Новости Продолжение В МИД отреагировали на сообщения об изнасиловании казахстанки полицейскими в России В Екатеринбурге двух полицейских Вячеслава Тропина и Вадима Мустафина задержали по подозрению в изнасиловании 22-летней гражданки Казахстана в служебном автомобиле, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Znak.com.В отношении них возбуждено уголовное дело. Сообщается, что преступление было совершено ночью 18 августа. По данным издания, поздно вечером того дня Тропин и Мустафин задержали девушку, когда она выходила из сауны. Девушку посадили в полицейский УАЗ. Там сотрудники силовых органов, "действуя умышленно и по предварительному сговору, с угрозой применения насилия и ограничивая свободу потерпевшей, совершили изнасилование и иные действия" в отношении девушки.



Полицейских задержали сотрудники управления собственной безопасности. Следствие вышло в Ленинский районный суд Екатеринбурга с ходатайством об аресте подозреваемых.Как сообщили изданию в пресс-службе МВД России, в Свердловскую область направлены сотрудники Главного управления собственной безопасности."По решению руководства ГУСБ МВД России сотрудники главка направлены в Свердловскую область для проверки информации о совершении тяжкого насильственного преступления сотрудниками патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Екатеринбургу", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Она добавила, что в ходе выезда будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана правовая оценка состоянию работы с личным составом и действиям руководителей территориальных органов внутренних дел на региональном и городском уровнях."Виновные должностные лица будут привлечены к ответственности и уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам", - сказала Ирина Волк.



Как сообщает издание РИА Новости, обвинение предъявлено троим полицейским в изнасиловании женщины в служебном автомобиле, они задержаны. Потерпевшая 1997 года рождения.Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудники главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД России направлены в Свердловскую область для проверки данных об изнасиловании девушки двумя полицейскими.