 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 23.08.2019
11:15  Трампа беспокоит китайское присутствие в Гренландии, - "НГ"
10:55  В Катаре секретно США договорились с "Талибаном" о выводе войск из Афганистана
10:43  Таджикского нарфронтовца Худжу-командира освободили из СИЗО Дубая
10:41  Таджикские археологи в городище Карон обнаружили обсерваторию
10:15  Узбспортсмен Розибаев скандальным видео оскорбил кыргызов. МИДы разбираются
10:04  Лавирование Эрдогана в Сирии, - Tageszeitung
09:36  Что новая золотая лихорадка принесет миру? - Шэрон Берк

09:05  Ближний Восток воспылал новой любовью к КНР, - Галип Далай
09:00  Жаксылыковцы. Как казгенералы Нацгвардии объедают своих солдат
08:35  Алмат Байшулаков назначен заведующий отделом безопасности и правопорядка администрации КазПрезидента
08:29  Актобе. Эвакуированную из Сирии казахстанку приговорили к пяти годам лишения свободы. Стоило возиться?
08:13  РосМайдан не пройдет. Закон принят, беспорядки исключены, - Р.Устраханов
08:09  В Екатеринбурге рос-полицаи изнасиловали гражданку Казахстана, "поздно вечером выходившую из сауны"
07:23  Полмиллиона сомов КырПарламент потратит на светильники
02:08  Проблема трайбализма в Средней Азии
02:00  "Мы свой кадр знаем"... Что есть для Узбекистана угроза всех угроз, ч.2 - Б.Мусаев
01:06  Русский "триумф" в Турции, - А.Ханбабян
Четверг, 22.08.2019
21:03  "Госслужба не предназначена для личного обогащения", - удивлен кыр-президент Жээнбеков
21:00  Хэйловы переговоры. США проявляют интерес к Казахстану и Узбекистану, - В.Панфилова
20:00  Чем Пекин ответит США: сколько на самом деле ядерного оружия у Китая, - Р.Хубиев
19:58  Путинская элита в борьбе за самосохранение, - А.Халдей
17:11  Сакральная география и новое гум-знание. Казгоссек Тажин подвел итоги 2,5 лет мракобесия в рамках госпрограммы "Рухани жангыру"
15:29  В космос на российской ракете улетел первый робот-космонавт "Федор"
15:13  "Газпром" - действительно "национальное достояние". Но чье?
15:11  У мэра Ташкента случилась истерика во время встречи с недовольными гражданами
15:06  Провал "исторической" политики России, - И.Шишкин
15:05  "Казатомпром" радикально сокращает добычу урана. Нет спроса
15:02  В Атырау сгорел областной Драмтеатр (видео)
15:00  Что объединяет митинги протеста в Гонконге и Москве, - М.Коростиков
14:58  Донов Педров в Бразилии... В заговоре против КырПрезидента С. Жээнбекова обнаружился "американский след" от Р.Жээнбекова
13:40  Хан-Шейхун пал, на очереди - Идлиб. "Халифат" урезают в лоскуты, - Абдель Бари Атван
13:29  Трамп зазывает Россию вновь "вступить в битву" в Афганистане
13:18  В Нур-Султане сносят так и не достроенный ЖК "Территория комфорта-1"
13:13  Кыргызстанскую депутатку Карамушкину переквалифицировали из свидетеля в участника попытки госпереворота
13:00  Сколько получали министры в СССР?
11:40  Борьба за Йемен продолжается. Без Ирана - никуда, - Н.Бобкин
11:38  КазАктивисты требуют референдума по изменениям в законодательство о выборах
10:44  Загадка индийского Озера скелетов, - Der Spiegel
10:10  Экс-генпрокуроршу Киргизии Индиру Джолдубаеву посадили под домашний арест. Дело Батукева ширится обвиняемыми
09:24  Мирзиеев предначертал кара-калпакам "5 приоритетных направлений развития"
09:01  В Китае начинается массовая продажа клонированных котят
08:58  При КырПравительстве создана очередная синекура - "Общественный фонд социального партнерства по развитию регионов"
08:56  Кыргызскую ОАО "Национальная управляющая компания" возглавил ушедший из ФУГИ Р.Тулебердиев
08:15  Президент Токаев - это надолго, это "навсегда", - П.Своик
08:07  Росия утратила рычаги управления кризисом: их перехватили США и Китай, - Н.Вардуль
07:58  Турцию обвинили в "сдаче" Идлиба. Анкаре приписали сделку с российским руководством, - "НГ"
07:56  Тяньаньмэнь на выезде. Массовые акции протеста в Гонконге – это, прежде всего..., - Л.Пастернак
00:47  Страшный сон США - военный союз РФ и КНР. Увы, он будет полон противоречий
00:33  Потоки бурной Или мирно по Азии плыли. Часть 1-я . Генерал Куропаткин и ирригатор Ян Поклевский, - В.Проскурин
00:08  Центр-2019: Россия собирает в Азии военный кулак, чтобы усмирить США
Среда, 21.08.2019
21:30  "Мы свой кадр знаем"... Что есть для Узбекистана угроза всех угроз, - Б.Мусаев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
В Екатеринбурге рос-полицаи изнасиловали гражданку Казахстана, "поздно вечером выходившую из сауны"
08:09 23.08.2019

Казахстанку изнасиловали российские полицейские - СМИ вчера, 18:35 74226 63 Иллюстративное фото ©РИА Новости Продолжение В МИД отреагировали на сообщения об изнасиловании казахстанки полицейскими в России В Екатеринбурге двух полицейских Вячеслава Тропина и Вадима Мустафина задержали по подозрению в изнасиловании 22-летней гражданки Казахстана в служебном автомобиле, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Znak.com.В отношении них возбуждено уголовное дело. Сообщается, что преступление было совершено ночью 18 августа. По данным издания, поздно вечером того дня Тропин и Мустафин задержали девушку, когда она выходила из сауны. Девушку посадили в полицейский УАЗ. Там сотрудники силовых органов, "действуя умышленно и по предварительному сговору, с угрозой применения насилия и ограничивая свободу потерпевшей, совершили изнасилование и иные действия" в отношении девушки.

Полицейских задержали сотрудники управления собственной безопасности. Следствие вышло в Ленинский районный суд Екатеринбурга с ходатайством об аресте подозреваемых.Как сообщили изданию в пресс-службе МВД России, в Свердловскую область направлены сотрудники Главного управления собственной безопасности."По решению руководства ГУСБ МВД России сотрудники главка направлены в Свердловскую область для проверки информации о совершении тяжкого насильственного преступления сотрудниками патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Екатеринбургу", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Она добавила, что в ходе выезда будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана правовая оценка состоянию работы с личным составом и действиям руководителей территориальных органов внутренних дел на региональном и городском уровнях."Виновные должностные лица будут привлечены к ответственности и уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам", - сказала Ирина Волк.

Как сообщает издание РИА Новости, обвинение предъявлено троим полицейским в изнасиловании женщины в служебном автомобиле, они задержаны. Потерпевшая 1997 года рождения.Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудники главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД России направлены в Свердловскую область для проверки данных об изнасиловании девушки двумя полицейскими.

Источник - tengrinews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1566536940
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 16 августа 2019 года №119
- Нурлан Нигматулин: будем внедрять новые форматы работы фракции Nur Otan
- Аскар Мамин встретился с Дмитрием Медведевым и посетил промышленные предприятия в Татарстане
- Н.Нигматулин принял посла Китая в Казахстане Чжан Сяо
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 августа 2019 года №608
- Кадровые перестановки
- Эксперты ЕЭК рассказали об изменениях в Договоре о ЕАЭС
- Производственные и финансовые результаты АО "НК "КазМунайГаз" за первое полугодие 2019 года
- Рейтинг АО "Страховая компания "Jýsan Garant" подтвержден на уровне "В+"; прогноз - "Стабильный"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  