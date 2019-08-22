 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 23.08.2019
11:15  Трампа беспокоит китайское присутствие в Гренландии, - "НГ"
10:55  В Катаре секретно США договорились с "Талибаном" о выводе войск из Афганистана
10:43  Таджикского нарфронтовца Худжу-командира освободили из СИЗО Дубая
10:41  Таджикские археологи в городище Карон обнаружили обсерваторию
10:15  Узбспортсмен Розибаев скандальным видео оскорбил кыргызов. МИДы разбираются
10:04  Лавирование Эрдогана в Сирии, - Tageszeitung
09:36  Что новая золотая лихорадка принесет миру? - Шэрон Берк

09:05  Ближний Восток воспылал новой любовью к КНР, - Галип Далай
09:00  Жаксылыковцы. Как казгенералы Нацгвардии объедают своих солдат
08:35  Алмат Байшулаков назначен заведующий отделом безопасности и правопорядка администрации КазПрезидента
08:29  Актобе. Эвакуированную из Сирии казахстанку приговорили к пяти годам лишения свободы. Стоило возиться?
08:13  РосМайдан не пройдет. Закон принят, беспорядки исключены, - Р.Устраханов
08:09  В Екатеринбурге рос-полицаи изнасиловали гражданку Казахстана, "поздно вечером выходившую из сауны"
07:23  Полмиллиона сомов КырПарламент потратит на светильники
02:08  Проблема трайбализма в Средней Азии
02:00  "Мы свой кадр знаем"... Что есть для Узбекистана угроза всех угроз, ч.2 - Б.Мусаев
01:06  Русский "триумф" в Турции, - А.Ханбабян
Четверг, 22.08.2019
21:03  "Госслужба не предназначена для личного обогащения", - удивлен кыр-президент Жээнбеков
21:00  Хэйловы переговоры. США проявляют интерес к Казахстану и Узбекистану, - В.Панфилова
20:00  Чем Пекин ответит США: сколько на самом деле ядерного оружия у Китая, - Р.Хубиев
19:58  Путинская элита в борьбе за самосохранение, - А.Халдей
17:11  Сакральная география и новое гум-знание. Казгоссек Тажин подвел итоги 2,5 лет мракобесия в рамках госпрограммы "Рухани жангыру"
15:29  В космос на российской ракете улетел первый робот-космонавт "Федор"
15:13  "Газпром" - действительно "национальное достояние". Но чье?
15:11  У мэра Ташкента случилась истерика во время встречи с недовольными гражданами
15:06  Провал "исторической" политики России, - И.Шишкин
15:05  "Казатомпром" радикально сокращает добычу урана. Нет спроса
15:02  В Атырау сгорел областной Драмтеатр (видео)
15:00  Что объединяет митинги протеста в Гонконге и Москве, - М.Коростиков
14:58  Донов Педров в Бразилии... В заговоре против КырПрезидента С. Жээнбекова обнаружился "американский след" от Р.Жээнбекова
13:40  Хан-Шейхун пал, на очереди - Идлиб. "Халифат" урезают в лоскуты, - Абдель Бари Атван
13:29  Трамп зазывает Россию вновь "вступить в битву" в Афганистане
13:18  В Нур-Султане сносят так и не достроенный ЖК "Территория комфорта-1"
13:13  Кыргызстанскую депутатку Карамушкину переквалифицировали из свидетеля в участника попытки госпереворота
13:00  Сколько получали министры в СССР?
11:40  Борьба за Йемен продолжается. Без Ирана - никуда, - Н.Бобкин
11:38  КазАктивисты требуют референдума по изменениям в законодательство о выборах
10:44  Загадка индийского Озера скелетов, - Der Spiegel
10:10  Экс-генпрокуроршу Киргизии Индиру Джолдубаеву посадили под домашний арест. Дело Батукева ширится обвиняемыми
09:24  Мирзиеев предначертал кара-калпакам "5 приоритетных направлений развития"
09:01  В Китае начинается массовая продажа клонированных котят
08:58  При КырПравительстве создана очередная синекура - "Общественный фонд социального партнерства по развитию регионов"
08:56  Кыргызскую ОАО "Национальная управляющая компания" возглавил ушедший из ФУГИ Р.Тулебердиев
08:15  Президент Токаев - это надолго, это "навсегда", - П.Своик
08:07  Росия утратила рычаги управления кризисом: их перехватили США и Китай, - Н.Вардуль
07:58  Турцию обвинили в "сдаче" Идлиба. Анкаре приписали сделку с российским руководством, - "НГ"
07:56  Тяньаньмэнь на выезде. Массовые акции протеста в Гонконге – это, прежде всего..., - Л.Пастернак
00:47  Страшный сон США - военный союз РФ и КНР. Увы, он будет полон противоречий
00:33  Потоки бурной Или мирно по Азии плыли. Часть 1-я . Генерал Куропаткин и ирригатор Ян Поклевский, - В.Проскурин
00:08  Центр-2019: Россия собирает в Азии военный кулак, чтобы усмирить США
Среда, 21.08.2019
21:30  "Мы свой кадр знаем"... Что есть для Узбекистана угроза всех угроз, - Б.Мусаев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Актобе. Эвакуированную из Сирии казахстанку приговорили к пяти годам лишения свободы. Стоило возиться?
08:29 23.08.2019

Алмагамбетова была депортирована в мае этого года в рамках спецоперации "Жусан".

22 августа 2019,
Суд города Актобе 22 августа вынес приговор в отношении 32-летней местной жительницы Акмарал Алмагамбетовой, шесть лет назад примкнувшей к ИГИЛ*, сообщает Zakon.kz со ссылкой на портал "Фергана".
Алмагамбетовой назначили пять лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии средней безопасности. Приговор еще не вступил в законную силу.
Еще на стадии следствия женщина выразила желание заключить процессуальное соглашение.
Алмагамбетова была депортирована в мае этого года в рамках спецоперации "Жусан" из Сирии в Актау. Сразу по прибытии на родину женщину, в отличие от других эвакуированных, эпатировали в УКА 168/1 города Актобе, поскольку еще в 2014 году в отношении актюбинки было возбуждено два уголовных дела. Женщина подозревалась в пропаганде терроризма и экстремизма, а также разжигании религиозной розни.

Как стало известно, на Ближний Восток Акмарал Алмагамбетова отправилась в 2013 году, после того как продолжительное время слушала интернет-проповеди радикального толка. В Актобе она оставила трех несовершеннолетних детей, а также мужа Мирболата Жаманкулова. Сперва женщина поехала в Кыргызстан, оттуда полетела в Турцию, через которую попала на подконтрольную ИГИЛ территорию.

Поначалу она ждала своего супруга и отправляла ему в WhatsApp голосовые сообщения. Однако тот на них не отреагировал, а в перехваченных казахстанскими спецслужбами сообщениях экспертиза позже обнаружила признаки пропаганды терроризма и разжигания религиозной розни. В них женщина среди прочего говорила мужу о мученической смерти и нетерпимости к людям другой национальности и религии.

На территории ИГИЛ Алмагамбетова четыре раза выходила замуж и родила двух детей. Двое ее мужей умерли во время бомбардировок, от остальных она ушла сама. В Актобе подозреваемая уверяла следствие, что в боевых действиях она не участвовала, а работала поваром.
Примечательно, что в 2016 году супруг Алмагамбетовой обратился в суд города Актобе с просьбой признать жену без вести пропавшей. На процессе он объяснил, что хочет развестись с ней и жениться на другой. Однако тогда его просьбу не удовлетворили.

В четверг, 22 августа, бывшие супруги впервые за шесть лет встретились в зале суда. Друг на друга они не смотрели. Как выяснилось, Алмагамбетова и Жаманкулов до сих пор состоят в законном браке, хотя мужчина, по собственному признанию, уже несколько лет живет с другой женщиной.

В суд Жаманкулов был вызван для выяснения вопросов, связанных с определением места жительства трех старших детей. Они с рождения проживают с отцом, и, как заявила подсудимая, "она не против, чтобы дети оставались с Мирболатом".

Что касается двух младших детей, рожденных в Сирии, то две недели назад специалистами был произведен забор крови у них и самой Алмагамбетовой для произведения теста ДНК. Эту процедуру оплатило государство. Экспертиза установила их родство, и сейчас на детей оформляются свидетельства о рождении. Пока Алмагамбетова отбывает срок, они будут находиться на попечении государства, так как никто из родных не изъявил желания взять их к себе.

В конце июля суд №2 Актобе приговорил к пяти годам лишения свободы еще одну казахстанку, вернувшуюся на родину в рамках спецоперации "Жусан". 29-летняя Зарина Акмалаева была осуждена за пропаганду терроризма и возбуждение религиозной розни.
* Организация запрещена в Казахстане

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1566538140
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 16 августа 2019 года №119
- Нурлан Нигматулин: будем внедрять новые форматы работы фракции Nur Otan
- Аскар Мамин встретился с Дмитрием Медведевым и посетил промышленные предприятия в Татарстане
- Н.Нигматулин принял посла Китая в Казахстане Чжан Сяо
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 августа 2019 года №608
- Кадровые перестановки
- Эксперты ЕЭК рассказали об изменениях в Договоре о ЕАЭС
- Производственные и финансовые результаты АО "НК "КазМунайГаз" за первое полугодие 2019 года
- Рейтинг АО "Страховая компания "Jýsan Garant" подтвержден на уровне "В+"; прогноз - "Стабильный"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  