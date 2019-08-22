Актобе. Эвакуированную из Сирии казахстанку приговорили к пяти годам лишения свободы. Стоило возиться?

08:29 23.08.2019

Алмагамбетова была депортирована в мае этого года в рамках спецоперации "Жусан".



22 августа 2019,

Суд города Актобе 22 августа вынес приговор в отношении 32-летней местной жительницы Акмарал Алмагамбетовой, шесть лет назад примкнувшей к ИГИЛ*, сообщает Zakon.kz со ссылкой на портал "Фергана".

Алмагамбетовой назначили пять лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии средней безопасности. Приговор еще не вступил в законную силу.

Еще на стадии следствия женщина выразила желание заключить процессуальное соглашение.

Алмагамбетова была депортирована в мае этого года в рамках спецоперации "Жусан" из Сирии в Актау. Сразу по прибытии на родину женщину, в отличие от других эвакуированных, эпатировали в УКА 168/1 города Актобе, поскольку еще в 2014 году в отношении актюбинки было возбуждено два уголовных дела. Женщина подозревалась в пропаганде терроризма и экстремизма, а также разжигании религиозной розни.



Как стало известно, на Ближний Восток Акмарал Алмагамбетова отправилась в 2013 году, после того как продолжительное время слушала интернет-проповеди радикального толка. В Актобе она оставила трех несовершеннолетних детей, а также мужа Мирболата Жаманкулова. Сперва женщина поехала в Кыргызстан, оттуда полетела в Турцию, через которую попала на подконтрольную ИГИЛ территорию.



Поначалу она ждала своего супруга и отправляла ему в WhatsApp голосовые сообщения. Однако тот на них не отреагировал, а в перехваченных казахстанскими спецслужбами сообщениях экспертиза позже обнаружила признаки пропаганды терроризма и разжигания религиозной розни. В них женщина среди прочего говорила мужу о мученической смерти и нетерпимости к людям другой национальности и религии.



На территории ИГИЛ Алмагамбетова четыре раза выходила замуж и родила двух детей. Двое ее мужей умерли во время бомбардировок, от остальных она ушла сама. В Актобе подозреваемая уверяла следствие, что в боевых действиях она не участвовала, а работала поваром.

Примечательно, что в 2016 году супруг Алмагамбетовой обратился в суд города Актобе с просьбой признать жену без вести пропавшей. На процессе он объяснил, что хочет развестись с ней и жениться на другой. Однако тогда его просьбу не удовлетворили.



В четверг, 22 августа, бывшие супруги впервые за шесть лет встретились в зале суда. Друг на друга они не смотрели. Как выяснилось, Алмагамбетова и Жаманкулов до сих пор состоят в законном браке, хотя мужчина, по собственному признанию, уже несколько лет живет с другой женщиной.



В суд Жаманкулов был вызван для выяснения вопросов, связанных с определением места жительства трех старших детей. Они с рождения проживают с отцом, и, как заявила подсудимая, "она не против, чтобы дети оставались с Мирболатом".



Что касается двух младших детей, рожденных в Сирии, то две недели назад специалистами был произведен забор крови у них и самой Алмагамбетовой для произведения теста ДНК. Эту процедуру оплатило государство. Экспертиза установила их родство, и сейчас на детей оформляются свидетельства о рождении. Пока Алмагамбетова отбывает срок, они будут находиться на попечении государства, так как никто из родных не изъявил желания взять их к себе.



В конце июля суд №2 Актобе приговорил к пяти годам лишения свободы еще одну казахстанку, вернувшуюся на родину в рамках спецоперации "Жусан". 29-летняя Зарина Акмалаева была осуждена за пропаганду терроризма и возбуждение религиозной розни.

* Организация запрещена в Казахстане