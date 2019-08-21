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|Алмат Байшулаков назначен заведующий отделом безопасности и правопорядка администрации КазПрезидента
08:35 23.08.2019
В администрации Президента РК новое назначение
Алмат Байшулаков получил должность.
Назначен заведующий отделом безопасности и правопорядка администрации Президента РК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.
Распоряжением Главы государства Байшулаков Алмат Муратович назначен заведующим Отделом безопасности и правопорядка Администрации Президента Республики Казахстан, - говорится в сообщении.