Жаксылыковцы. Как казгенералы Нацгвардии объедают своих солдат

09:00 23.08.2019

Генеральский аппетит



Как в Национальной гвардии МВД экономят на питании солдат, чтобы генералы могли жить в "Риксосе" и есть мороженое в VIP-залах аэропортов



Генерал-лейтенант Жаксылыков с гордостью открыл учения "Кобальт-2018", после которых трое его подчиненных сели в тюрьму.

Громкий скандал случился в Региональном командовании "Оңтүстік" Национальной гвардии: сразу трое высокопоставленных офицеров предстали перед судом и были приговорены к длительным срокам заключения. Майоры Дархан ШАЛДАНБАЕВ и Марлен ОСПАНКУЛОВ вместе с подполковником Нариманом КОПЕЕВЫМ были признаны виновными в систематическом получении взяток путем вымогательства денег у руководства компании, выигравшей трехлетний тендер по обеспечению питания солдат двух воинских частей. Сотни тысяч тенге, полученные у предпринимателей, шли не только в карманы офицеров, но и на удовлетворение запросов вышестоящего командования. Господа генералы, приезжавшие в Алматы на учения и другие мероприятия, предпочитали жить и питаться только по высшему разряду...



Уже не один год вопросы организации питания военнослужащих, курсантов и офицеров в воинских частях и подразделениях, относящихся к МВД, переложены на плечи частного сектора. Компании участвуют в тендерах, чтобы потом за установленную государством сумму кормить защитников Родины. Хорошо это или плохо, судить сложно. Однако бывают яркие примеры, когда за счет обыч­ной солдатской столовой сладко кушают и генералы. Именно так получилось в случае с ТОО V.S. GOLD COMPANY.



Эта компания еще в начале 2017 года выиграла трехлетний конкурс по организации питания для личного состава сразу пяти воинских частей Регионального командования "Оңтүстік", в том числе в/ч 5514 в Талдыкоргане и в/ч 5571 в Алматы. И поначалу все было хорошо, но где-то через полгода после успешного сотрудничества заместитель командира воинской части 5514 Дархан Шалданбаев решил ужесточить требования к работе столовой, а затем прямо предложил платить ему по 100 тысяч тенге в месяц в обмен на лояльность. Руководители фирмы согласились и требования майора выполняли до тех пор, пока он не перевелся в в/ч 5571 в Алматы на должность зама по тылу.



В этой воинской части командовал майор Марлен Оспанкулов, который тоже был не прочь получать регулярную надбавку от ТОО V.S. GOLD COMPANY. А тут как раз подоспело усиление в лице майора Шалданбаева, которого и отправили на переговоры с поварами. И вот итог: 100 тысяч ежемесячно получал Оспанкулов и 150 - Шалданбаев. В случае отказа столовые подвергались жесточайшим проверкам: офицеры заходили в пищеблок прямо в момент приготовления еды, останавливали процесс, открывали кастрюли, чтобы снять пробу. Более того, ели отцы-командиры в отдельной столовой, по утрам им варили персональную кашу да и в обед и ужин предоставляли другое меню, отличное от солдатского. Даже официантка у офицеров была отдельная - компании пришлось нанять женщину, которая обслуживала только начальников.



Не прочь был откусить от солдатского пирога и подполковник Нариман Копеев, занимавший долж­ность заместителя командующего Региональным командованием "Оңтүстік". Он лично встречался с руководством V.S. GOLD COMPANY и установил свою таксу - 100 тысяч тенге в месяц. И это именно подполковнику жаловались поварихи на жадных командиров, собирающих дань с каждой столовой. Копеев в ответ обещал разобраться, но в итоге ничего не предпринимал.

Но господа офицеры не ограничились только ежемесячными поборами, регулярно требуя деньги на оперативные расходы. А этих расходов у начальников воинских частей Нацгвардии хватало. Любое мероприятие, связанное с приез­дом вышестоящего руководства, необходимо было проводить на самом высоком уровне. Например, в марте 2018 года в воинскую часть приезжали коллеги из Беларуси, участвовавшие в мероприятии, организованном Министерством энергетики. Гостей надо тепло встретить, накормить-напоить и развлечь. А где взять деньги? Правильно, в столовой - 250 тысяч выделило ТОО V.S. GOLD COMPANY.



Другая ситуация: командующий Нацгвардией Руслан ЖАКСЫЛЫКОВ приезжает в командировку в воинскую часть 6654, расположенную в поселке Каракемер. Хотя никакого отношения к Алматы эта поездка не имеет, у поставщика на всякий случай требуют еще 120 тысяч тенге. А еще офицеры взяли моду пугать поварих предстоящими проверками со стороны прокуратуры. Работников надзорного органа тоже надо было задобрить, на что требовалось 100 тысяч тенге, а то и больше.

Наконец, самый яркий пример. Весной прошлого года Нацгвардия готовилась к масштабным учениям "Кобальт-2018", в которых приняли участие силы специального назначения Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Никак нельзя было ударить в грязь лицом перед иностранными коллегами, поэтому подготовку к мероприятию курировал заместитель командующего Нацгвардией генерал-майор Жандос ОМАРКУЛОВ, прилетавший в Алматы из столицы на несколько дней.



Генерал-майор Омаркулов готовился к учениям "Кобальт-2018" в 5-звездочном "Риксосе".

Изначально перед подполковником Копеевым была поставлена задача найти жилье для генерал-майора, например квартиру. Поскольку замначальника Нацгвардии приезжал на инспекцию в сопровождении супруги, ночевать в казарме с солдатами он никак не мог. Но чтобы снять хотя бы двушку в хорошем жилом комплексе Алматы, требуются приличные деньги. Поэтому Копеев дал команду найти 250 тысяч тенге, чтобы закрыть все генеральские расходы - а это не только жилье, но и питание. Разумеется, не в столовой, а в ресторане.



Майор Шалданбаев, получив указание, тут же пошел к руководителям ТОО V.S. GOLD COMPANY и взял нужную сумму. Затем с этими деньгами офицеры отправились на поиски приличного жилья и сумели договориться об аренде квартиры в элитном районе Алматы за 50 тысяч тенге, куда предусмотрительно купили продукты и свежие фрукты. Однако генералу Омаркулову и его жене жилье не понравилось, поэтому они заселились в пятизвездочный отель "Риксос". Оплачивал проживание в гостинице Дархан Шалданбаев. Остатки денег, полученных у повара, он передал подполковнику Копееву, чтобы тому было чем заплатить за генеральский ужин в заблаговременно забронированном ресторане. А еще вместе с подчиненным генерал вечерком сходил в сауну с говорящим названием "Царь"...



Но генерал Омаркулов не только отдыхал в "Риксосе" и развлекался, но и ставил задачи. В связи с предстоящими учениями подполковнику Копееву было поручено обеспечить прохладительными напитками всех высокопоставленных гостей. Для этих целей еще одному офицеру выдали более 500 тысяч тенге, на которые он арендовал 15 холодильников, куда поместили три тонны воды и пепси, разлитые в поллитровые бутылки. А где же взяли деньги на утоление жажды коллег по ОДКБ? Правильно, все в том же ТОО V.S. GOLD COMPANY.

Когда же учения закончились, оставалось проводить дорогих гостей, вылетавших вместе с командующим Нацгвардией Русланом Жаксылыковым через VIP-терминал аэропорта Алматы. Иностранные офицеры заказывали кофе, прохладительные напитки и мороженое, а закрывал счета майор Шалданбаев, что было доказано с помощью видеозаписей с камер наблюдения. Деньги же майору передали сотрудники фирмы, кормящей солдатиков.

В большинстве случаев, когда командиры получали взятки, их фиксировали на видео или записывали разговоры. Материалы негласных следственных действий стали главными уликами, доказывающими вину преступников с большими звездами на погонах.



Логичный вопрос: где же руководители V.S. GOLD COMPANY брали необходимые средства, чтобы удовлетворить растущие аппетиты офицеров? Как оказалось, им приходилось снижать затраты на приготовление пищи. Например, свежие яблоки заменяли на повидло, вместо мяса использовали окорочка. Ну и пусть солдатики недоедали. Главное ведь, чтобы генералы жили в комфорте - пяти­звездочные отели, VIP-залы с кофе и мороженым, прохладная пепси-кола во время учений. А солдат все стерпит. Не зря же генералиссимус Суворов в свое время говорил, что голод - лучшее лекарство!

Майоры Шалданбаев и Оспанкулов вместе с подполковником Копеевым были приговорены к длительным срокам заключения - от

7 до 8 лет. Генерал-майор Омаркулов и генерал-лейтенант Жаксылыков продолжают занимать свои должности.

Михаил КОЗАЧКОВ, фото mediaovd.kz и Григория БЕДЕНКО (с сайта informburo) , Алматы



7 августа 2019