Узбспортсмен Розибаев скандальным видео оскорбил кыргызов. МИДы разбираются

10:15 23.08.2019

МИД Кыргызстана и Узбекистана держат на контроле расследование оскорбительных высказываний узбекского спортсмена



Накануне состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Кыргызской Республики Чингиза Айдарбекова и министра иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиза Камилова. Сообщает МИД КР.



Стороны обсудили на резонансный скандал, связанный с видеообращением спортсмена из Узбекистана после его участия в международном турнире по кулатуу, состоявшемся 18 августа т.г. в Ошской области.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран договорились держать данный вопрос на контроле в целях его объективного изучения.



Напомним, УВД Ошской области возбудило уголовное дело в отношении спортсмена из Узбекистана Нурсултона Розибоева, который записал оскорбительное видео, после турнира по кулатуу (единоборство) в городе Кара-Суу Ошской области. Розибаев проиграл схватку кыргызстанцу Алтынбеку Арыкбаеву.



Недовольный результатом Розибоев записал и распространил в соцсетях видеообращение, в котором прозвучали оскорбительные выражения в адрес кыргызов.



Правоохранительные органы КР квалифицировало действия Розибоева по 313-й статье Уголовного кодекса ("Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды").



Расследование уголовного дела продолжается, Розибоеву запрещено покидать территорию КР.