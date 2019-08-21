 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Таджикские археологи в городище Карон обнаружили обсерваторию
10:41 23.08.2019

В городище Карон, который находится на территории Дарвазского района, таджикские археологи обнаружили обсерваторию, сообщает Таджикское телеграфное агентство (ТаджикТА) в пятницу.

Как сообщает пресс-служба Академии наук Таджикистана, когда была построена обсерватория, пока точно не установлено, однако ученые предполагают, что она работала до начала XV века нашей эры.

По словам академика Юсуфшохи Якубшох, сотрудника Академии наук РТ, о существовании обсерватории свидетельствуют предметы, обнаруженные на месте раскопок.

В частности, были обнаружены искусственные каменные плитки, имеющие разнообразные геометрические фигуры. Но, пока точно неизвестно, когда была создана данная обсерватория, и до какого периода она функционировала, в этом направлении ведутся работы.

Раскопки на территории древнего городища Карон в настоящее время завершены, и, как ожидается, они будут возобновлены в будущем году.

Древнее городище Карон, обнаруженное на территории современного Дарвазского района было построено, примерно 4 тыс. лет тому назад – в период расцвета арийской цивилизации.

Источник - tajikta.tj
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