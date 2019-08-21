Таджикского нарфронтовца Худжу-командира освободили из СИЗО Дубая

10:43 23.08.2019

СМИ сообщили об освобождении Худжи-командира из СИЗО Дубая



Власти Объединенных Арабских Эмиратов ночью 22 августа освободили Худжу Каримова (по документам – Рахима Каримова), бывшего полевого командира Народного Фронта, известного как Худжа-командир, сообщает Таджикское телеграфное агентство (ТаджикТА) в пятницу.



Об этом сайту "Ахбор" сообщил информированный источник.



"Худжа и его телохранитель освобождены из СИЗО и сейчас находятся в доме Худжи в Дубае", - сообщил источник.



Худжа Каримов и его русский телохранитель (и тренер) были задержаны 30 июля в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) по списку Интерпола по требованию властей Таджикистана. На родине бывшего полевого командира обвиняют в особо тяжких преступлениях, в том числе в 8 убийствах, бандитизме, взятии в заложники.



Худжа-командир последние 18 лет жил в Малайзии, но иногда ездил в Дубай и у него здесь была недвижимость. Власти Таджикистана пока на официальном уровне не комментировали сообщение об освобождении Каримова, но уже несколько дней назад источник СМИ сообщали, что рассмотрение процесса экстрадиции бывшего полевого командира зашло в тупик по причине разногласий между различными правоохранительными ведомствами самого Таджикистана.



В то время как МВД настаивало на экстрадицию Худжи и даже начальник УУР МВД Шохрух Саидзода лично поехал в Дубай привезти беглого боевика, главы некоторых других ведомств утверждали, что Душанбе не стоит сейчас заново рыться в громких делах времен гражданской войны. Видимо, освобождение Худжи Каримовы может стать началом нового этапа выяснения отношений между таджикскими силовиками и некоторые из них, особенно те, кто пошел против Шохруха Саидзода, ключевого члена команды Рустами Эмомали, могут потерять и свои должности.



Эта информация на официальном уровне пока не подтверждена представителями Эмиратов и Таджикистана, но источник "Ахбор" сообщил, что Худжа Каримов и его телохранитель после освобождения из Дубайского СИЗО находятся в одном из домов бывшего полевого командира Народного Фронта Таджикистана в Дубае.



"Худжа все еще находится под контролем властей Эмиратов и рассмотрение его дела может тянуться еще неделю другую. Так что, Худжа наверное, останется где-то неделю в Дубае и только после этого сможет получить разрешение на выезд на свое постоянное место жительства", - сообщил источник.



Напомним, Худжа Каримов покинул Таджикистан в 2001 году и последние 18 лет, судя по поступившим сообщениям, жил в основном в Малайзии. Ранее сообщалось, что он в Малайзии занимается бизнесом и по коммерческим делам иногда приезжает в Дубай.