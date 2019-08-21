 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Катаре секретно США договорились с "Талибаном" о выводе войск из Афганистана
10:55 23.08.2019

В столице Катара США и талибы согласовали условия мирного соглашения, сообщает Афганское телеграфное агентство (АфТАГ).

Подписание соглашения откладывается из-за позиции официального Кабула, пишет UkrNews24.net. Из Дохи Халилзад собирается как раз в афганскую столицу, говорится в сообщении госдепартамента. США и "Талибан" ведут переговоры об урегулировании ситуации в Афганистане чуть больше года. За это время им удалось сформулировать четыре главных условия будущего мирного соглашения. "Талибан" гарантирует, что не позволит международным террористическим группировкам вроде "Аль-Каиды" использовать Афганистан как тренировочную площадку для атак за границей.
США обязуются вывести с территории страны войска. Два источника РБК, знакомые с ходом переговоров, говорят, что базовый сценарий соглашения такой: после заключения мира сразу будет выведена часть американского контингента (речь идет о 5 тыс. военнослужащих из 14 тыс., находящихся в стране), оставшиеся военные покинут страну в течение двух лет. Аналогичную информацию со ссылкой на источники приводят The Washington Post и The New York Times. Конфликтующие афганские стороны должны начать внутриполитический диалог. В стране устанавливается бессрочное перемирие.
В переговорах не участвует официальный Кабул - на этом настаивают талибы, которые считают действующее правительство марионеточным. Позиция официального правительства Афганистана - сейчас главное препятствие для подписания мирного соглашения, отмечает источник РБК, знакомый с ходом переговоров. США же выступают за то, чтобы свою приверженность условиям мира подтвердил Кабул, потому что иначе последние два условия соглашения невыполнимы.
Правительство Афганистана также пока не собирается вступать в переговоры с талибами. Они возможны только после президентских выборов, которые пройдут 28 сентября, как неоднократно говорили представители правительства. Талибы выборы не признают, считают их нелегитимными и угрожают атаками на избирательные участки.
Напомним, что США форсируют заключение мира с "Талибаном" с июля прошлого года. Тогда с представителями группировки в Дохе тайно встретилась помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс. В декабре того же года появилась информация, что после Сирии США собираются сократить численность контингента в Афганистане - речь шла о выводе 7 тыс. военнослужащих. О планах вывести войска говорил и Дональд Трамп. В июне этого года на пресс-конференции в Кабуле госсекретарь Майк Помпео заявил, что США планируют до сентября договориться с талибами об установлении мира в Афганистане. Через месяц он сказал, что Белый дом намерен вывести свои войска из Афганистана до президентских выборов, запланированных на 7 ноября 2020 года.
12 августа завершился восьмой раунд переговоров США с представителями "Талибана". Американскую делегацию возглавлял Халилзад, от лица "Талибана" переговоры вел лидер политического крыла организации Аббас Станикзай.
В субботу, 16 августа, президент США Дональд Трамп встретился с высокопоставленными сотрудниками Белого дома для обсуждения ситуации в Афганистане. На встрече присутствовал и Халилзад, он провел для представителей администрации брифинг. По данным The Washington Post, президенту были представлены условия соглашения, в том числе параметры вывода войск. После американский президент написал в своем Twitter, что провел "очень хорошую" встречу.

Источник - uztag.info
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