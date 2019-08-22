Трампа беспокоит китайское присутствие в Гренландии, - "НГ"

11:15 23.08.2019

США не хотят ссориться с Данией из-за острова



Об авторе: Геннадий Евгеньевич Петров – журналист-международник.

22 авг. 19



Ожидается, что стратегическое значение Гренландии будет возрастать.

Отношения Копенгагена и Вашингтона по-прежнему остаются дружескими и союзническими, написал в своем Twitter датский министр иностранных дел Еппе Куфуд, комментируя свой телефонный разговор с госсекретарем Майклом Помпео. Глава внешнеполитического ведомства США взялся урегулировать конфликт, виной которому стало неуклюжее заявление Дональда Трампа. Американский президент озаботился идеей покупки Гренландии, которая является самоуправляющейся территорией Дании. Он даже отказался от визита в эту страну, когда выяснилось, что датские политики не горят желанием продавать свою землю.



Помпео попытался сгладить дипломатическую неловкость, возникшую в отношениях США и Дании из-за неожиданной идеи Трампа приобрести Гренландию. В телефонном разговоре с Куфудом он заверил, что союзническим отношениям Копенгагена и Вашингтона ничего не угрожает. Помпео поблагодарил Данию за сотрудничество. Судя по сообщению официального представителя Госдепартамента Морган Ортагус, в разговоре была упомянута и Гренландия, однако исключительно в контексте расширения контактов двух стран в области освоения Арктики. Куфуд в Twitter охарактеризовал разговор с Помпео как "честный, дружеский и конструктивный" и подчеркнул, что обе страны по-прежнему остаются "близкими друзьями и союзниками".

Начало напряженности в отношениях США и Дании положила газета Wall Street Journal. Со ссылкой на свои источники она сообщила 16 августа, что Трамп заинтересовался покупкой Гренландии и даже якобы обсуждал этот вопрос со своими помощниками и консультантами. Несколько дней спустя, во время визита в штат Нью-Джерси американский президент неожиданно сам подтвердил, что издание не ошиблось. Он рассказал, что покупка Гренландии им "немного обсуждалась" и "стратегически это может быть интересно". Предполагаемое приобретение самого большого в мире острова Трамп уподобил "крупной сделке с недвижимостью", подчеркнув, что это "не тема номер один в повестке дня".



Против продажи острова Америке высказались ведущие политики страны, в том числе премьер-министр Гренландии Ким Кильсен. Но особенно задело Трампа заявление премьер-министра Метте Фредериксен. В эфире телеканала DR она назвала дискуссию о продаже Гренландии абсурдной.



В ответ Трамп объявил через Twitter, что его визит в Данию, который должен был состояться 2–3 сентября, переносится на неопределенный срок. "Своей прямотой премьер-министр сэкономила ресурсы и силы как Соединенным Штатам, так и Дании. Я благодарен ей за это и с нетерпением жду возможности договориться о встрече в другое время", – написал он. Позднее Трамп напомнил Дании, что она не в полной мере выполняет свои обязательства по НАТО: тратит всего 1,5% ВВП на оборону вместо положенных 2%.



Такие претензии можно предъявить большинству европейских стран – членов Североатлантического альянса. Но и без упоминаний о тратах на оборону американский президент заявлениями о Дании и Гренландии рисковал еще больше осложнить свои и так непростые отношения с ЕС. На сторону Копенгагена встал Брюссель. Еврокомиссия (ЕК) полностью поддерживает и принимает позицию Дании в споре с Трампом, заявила представитель ЕК Наташа Берто.



Комментаторы, считающие, что американский лидер всего лишь допустил неудачное заявление, что за ним ранее водилось, могут ошибаться, считает руководитель Центра арктических исследований Института Европы РАН Валерий Журавель. "Не исключаю, что Трамп сознательно зондирует общественное мнение – как американское, так и европейское. Обратите внимание, он говорил о покупке Гренландии именно как о стратегической долгосрочной задаче. А стратегически значимость этого острова для США, и не только, будет возрастать", – сказал он "НГ".

Гренландия – это месторождения нефти, газа, урана, разведку и разработку которых ведет Китай, что не может не беспокоить Трампа, взявшего курс на противодействие экономической экспансии Пекина. Журавель отмечает также, что остров может быть интересен США из-за ледников как потенциальных источников пресной воды.

"Наконец, находясь в Гренландии постоянно, а не наездами, американцы могут эффективно наблюдать за процессами, которые происходят в Северном Ледовитом океане. Идет процесс потепления, таяния льдов и подъема уровня Мирового океана. Все это создает новую обстановку, касающуюся многих сфер, в том числе оборонной, в которой контроль над приарктической территорией будет иметь особое значение", – считает Журавель.



По его мнению, обсуждение гренландского вопроса только начинается, и утверждать, что позиция Евросоюза и Дании, а также политической элиты США окончательно сформировалась, пока преждевременно. "Однако в любом случае для Дании продажа острова даже за очень хорошую цену будет непростым решением. Дело не только в соображениях национального престижа, связанных с уступкой территории, которую датчане веками считали своей. Без Гренландии страна выйдет из числа приарктических государств. Она потеряет свое место в Арктическом совете, следовательно, потеряет возможность влиять на решения, касающиеся важного региона планеты. Значимость Дании в ЕС также уменьшится", – подчеркнул Журавель.