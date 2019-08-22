Руководство Туркменистана признало проблему отсутствия денег в банкоматах

12:43 23.08.2019

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов косвенно признал проблему нехватки наличных денег в стране, возникшую после введения банковских карт, и которая в последние месяцы обернулась тяжелым бременем для несостоятельных семей.



Но как обычно президент возложил ответственность за наличие проблемы на чиновников. Глава государства не считает, что нехватка наличных денег в банкоматах связана с финансовой политикой правительства, заявляя, что это является проблемой только технического характера.

На правительственном совещании, которое, как сообщают официальные СМИ, глава государства провел 19 августа по видеосвязи, Бердымухамедов заявил, что "финансовые средства в кредитных учреждениях имеются в достаточном объеме". В ходе заседания, после отчета чиновников о "предпринимаемых мерах по внедрению инновационных технологий" в банковской сфере, Бердымухамедов заявил, что если обеспечить постоянный контроль над бесперебойной работой банкоматов, не было бы никаких проблем.



В связи с этим президент объявил выговор председателю Центробанка Мердану Аннадурдыеву за ослабление контроля над работой банкоматов. Но конкретные причины нехватки наличных денег в банкоматах не были приведены.

Вместе с тем, кризис с нехваткой наличности в банкоматах страны продолжается более двух лет. Систематически вводятся ограничения на сумму снятия наличных, всей стране сохраняются очереди.



Выговор руководителю Центрального Банка последовал вслед за рядом публикаций Азатлыка об огромных очередях перед банкоматами по всей стране.

Снятие наличных в банкоматах, является для населения единственным способом доступа к наличным средствам, безналичная оплата товаров и услуг в стране слабо развита. В течение нескольких лет зарплаты госслужащих, пенсии, пособия, стипендии, а также заработок фермеров начисляется на банковские карточки.



Бывший председатель Центрального Банка Туркменистана Худайберды Оразов считает, что проблема с нехваткой наличных манатов связана с тем, что для введения банковских карт не было создано достаточной инфраструктуры и условий для этого.