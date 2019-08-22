 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Канадская Stans Energy отсудила у Кыргызстана $24 млн за отзыв лицензий на месторождения
13:27 23.08.2019

Канадская горнодобывающая компания Stans Energy Corp. со штаб-квартирой в Торонто выиграла арбитражное дело против Кыргызстана. Третейский суд присудил компании 24 млн долларов, включая убытки, проценты и издержки, пишет Economist.kg со ссылкой на Bloomberg.
В иске против правительства Кыргызстана Stans Energy требовала выплатить ей $118 млн, но суд присудил сумму в пять раз меньше.

В 2009 году право разработки месторождений Кутессай II и Калесай получила канадская компания Stans Energy Corp. Однако в 2011 году Кыргызстан лишил компанию лицензии за невыполнение договоренностей.
Компания подала в международный суд на правительство Кыргызстана и потребовала компенсацию в размере 118 миллионов долларов. После долгих разбирательств Арбитражный суд Москвы принял решение в пользу Кыргызстана.

Правительство не согласно с решением суда по Stans Energy и не намерено его исполнять. Арбитражный суд Торонто лишь компенсировал компаниям Stans Energy Corp и ОсОО Kutesay Mining LLC некоторые прямые затраты по развитию месторождения "Кутессай-II" и "Калесай" и часть судебных расходов. В остальных исковых требованиях отказано. Всего суд удовлетворил менее 6% от суммы иска. Об этом сообщило правительство Кыргызстана.
По информации кабмина, суд обязал Кыргызстан выплатить компаниям 15 млн долларов и проценты по ставке 5% с 2014 года. Кроме того, правительство должно возместить 2/3 судебных расходов истцов, которые составили около 4 млн долларов. Итоговую сумму кабмин не уточняет, но по информации Bloomberg, всего Кыргызстан должен выплатить компаниям 24 млн долларов, включая убытки, проценты и издержки.

По состоянию на дату слушания по делу в апреле 2018 года в городе Париже, заявленные истцами требования с учетом процентов составляли 304,23 млн долларов - 128 млн долларов за убытки и около 175 млн долларов стоимости привлечения оборотного капитала.
Правительство заявляет, что будет противостоять признанию и приведению в исполнение арбитражного решения в любом государстве, в котором истцы попытаются его исполнить. Юридические консультанты кабмина (компания King & Wood Mallesons) и само правительство изучают арбитражное решение для разработки стратегии дальнейших действий.
В 2009 году право разработки месторождений Кутессай II и Калесай получила канадская компания Stans Energy Corp. Однако в 2011 году Кыргызстан лишил компанию лицензии. Правительство считает, что права на месторождения были получены с использованием подкупа должностных лиц и легализации суммы подкупа через счета офшорных компаний в ОАО "АзияУниверсал Банк". В 2015 году компании Stans Energy Corp и ОсОО Kutesay Mining LLC инициировали международный арбитражный процесс против Кыргызстана с требованием компенсировать ущерб. Судебные разбирательства шли с переменным успехом.

Источник - centralasian.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1566556020
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