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Российский флот не подпустит США к Персидскому заливу
13:28 23.08.2019

Россия все сильнее окапывается на Ближнем Востоке

Антон Чаблин
Материал комментируют:
Михаил Рощин

Россия может вскоре получить военно-морскую базу в Персидском заливе - она станет второй зарубежной базой отечественных ВМФ. Это позволит сбалансировать военное присутствие на Ближнем Востоке американцев, спешно сколачивающих коалицию из союзников.

Американские ястребы "заклевали" Тегеран

Россия и Иран подписали двусторонний договор о военно-морском сотрудничестве, заявил командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хоссейн Ханзади, который был одним из VIP-гостей празднования Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге. По словам Ханзади, соглашение "секретное", то есть большая часть его содержания не предназначена для глаз общественности.

Впрочем, один из пунктов контр-адмирал журналистам все же раскрыл: Россия и Иран будут проводить совместные учения в Индийском океане, Персидском заливе, Ормузском проливе и водах Макрана. Кроме того, две страны интенсифицируют взаимодействие в Каспийском море.

Обо всех остальных деталях соглашения экспертам оставалось только догадываться. Возможно, Россия будет использовать иранские порты Бендер-Бушер и Чехбехар в качестве передовых военных баз для военных кораблей и атомных подводных лодок. Охраняться они будут бойцами спецназа.

Иранское сближение с Россией вполне объяснимо: официальный Тегеран ищет военных союзников из числа стран, находящихся в опале Запада, который, в свою очередь, грозится "интернационализировать" Ормузский пролив.

Сегодня это одна из ключевых транспортных артерий на планете, через которую проходит 20% поставок сырой нефти и нефтепродуктов (21 млн. баррелей в сутки) - и она контролируется Ираном. За последние четыре месяца в водах пролива произошло несколько нападений на нефтяные танкеры, ответственность за которые так никто и не взял.

США действуют привычно - шантажом и угрозами

США немедленно возложило всю ответственность за диверсии на Иран, воспользовавшись этим, чтобы и попытаться "протащить" через Совбез ООН идею "интернационализации" пролива (он соединяет Персидский залив с Аравийским морем и Индийским океаном). Категорически против этого выступили Россия и Китай.

Американцы, конечно, не унимаются: они пытаются сколотить военно-морскую коалицию для "защиты торгового судоходства" в Персидском заливе (операция получила кодовое название Sentinel). Для этого Вашингтон использует различные методы (вплоть до дипломатического шантажа и угроз) в отношении своих ближайших союзников, включая Израиль, Германию, Францию, Бельгию, Норвегию, Японию, Южную Корею и Австралию. В настоящее время американские силы в регионе представлены Пятым флотом (базируется в Бахрейне), а в на пике напряженности в Персидский пролив был направлен авианосец USS Abraham Lincoln.

И в подобных условиях подписание Тегераном соглашения о военно-морском сотрудничестве с Москвой - лишь попытка не дать американцам военным путем взять контроль над Персидским заливом. Известно, что Иран создает собственную коалицию для обеспечения коллективной безопасности в судоходных водах, для чего иранский президент Хасан Рухани провел телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, премьер-министром Пакистана Имраном Ханом и эмиром Катара Тамимом бин Хамадом аль-Тани. Впрочем, степень их вовлеченности в грядущую военно-морскую коалицию пока достоверно неизвестна.

Поддержка России для Ирана критически важна

Ситуацию, которая сегодня складывается вокруг российско-иранских отношений, "Свободная пресса" обсудила с профессором Михаилом Рощиным, старшим научным сотрудником Института востоковедения РАН.

"СП": - Михаил Юрьевич, за последние годы Россия подписала несколько соглашений о военном сотрудничестве - в том числе в 2017 году с Катаром, а в прошлом году с ЦАР. Какое место в этом ряду занимает соглашение с Ираном?

- Никакого сомнения нет, что подписание соглашения о военно-морском сотрудничестве - важный шаг вперед на пути российско-иранского сотрудничества. Для Ирана важно именно сейчас получить подобную поддержку со стороны России, когда обострились его взаимоотношения с США, Британией и рядом аравийских монархий. Это соглашение говорит и о том, что Россия ценит поддержку Ирана в усилиях по урегулированию сирийского конфликта.

Очевидным доказательством роста взаимопонимания между нашими странами стало согласие иранского руководства на использование авиабазы в Хамадане для размещения российских стратегических бомбардировщиков.

"СП": - Но ведь в последние недели западное давление на Иран, кажется, несколько ослабло, не находите?

- Агрессивная риторика американского руководства в адрес Ирана стихла на фоне активного противодействия антииранским военным операциям со стороны контролируемого демократами Конгресса США. Но это связано не с симпатиями демократов к иранскому народу, а с неприятием всего, что исходит от администрации Дональда Трампа. Демократическая партия, вчистую проигравшая последнюю президентскую кампанию в США, показала, что она так и не научилась достойно и честно проигрывать.

В этом смысле Трамп "полезен" для России прежде всего как политик, расколовший единство западного мира, в том числе и внутри США. На него возлагались определенные надежды в плане улучшения российско-американских отношений. Они не сложились из-за жесткой антироссийской позиции демократов, контролирующих Конгресс, а первые мины для подрыва наших отношений успел поставить еще Барак Обама, когда окончательно осознал, что его партия проваливается на президентских выборах.

"СП": - Сегодня у России есть только одна военно-морская база за рубежом - в сирийском Тартусе. А подписание соглашения с Ираном делает реальным появление такой базы и в Персидском заливе.

- С моей точки зрения, это было бы разумно для контр-баланса американскому присутствию в Персидском заливе и содействовало бы стабилизации обстановки в этом регионе. Но давайте не будем торопиться, хотя, скорее всего, при нынешней динамике двухсторонних взаимоотношений такой момент скоро настанет.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1566556080
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