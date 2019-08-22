Чалдыранское сражение: Селим I, раздев женщин гарема, выгнал их и другие интересные факты

13:31 23.08.2019

23 августа 1514 года произошло Чалдыранское сражение между сефевидской и османской армиями на равнине Чалдыран (совр. Иран). Закончилось оно победой армии Османской империи и последующим вступлением ее в столицу Сефевидов - Тебриз.



Еще до начала битвы полководцы Исмаила (шахиншах Ирана) предлагали напасть на противника ночью, на что Исмаил ответил: "я не разбойник, нападающий на караваны ночью". Поэтому, битва началась утром атакой османской армии. Исмаил I дал команду всей армии атаковать позиции османов. Во главе его армии шла тяжелая кавалерия. Но, уже прорвав ряды противника, тяжелая кавалерия Сефевидов оказалась бессильной против ураганного огня турецкой артиллерии. В конечном итоге, новая предпринятая общая атака войск турок привела к поражению Сефевидов.



Во время боя шах Исмаил чуть было не попал в плен, когда его конь неожиданно споткнулся и упал вместе с наездником. Турецкие воины кинулись к Исмаилу, но его спас эмир Султанали Афшар, верный друг шаха Исмаила, крикнувший "Шах я!" и отвлекший янычар на себя. Исмаил, таким образом, смог спастись, а Султанали попал в плен, где и был казнен.



По легенде, султан Селим лично допрашивал Султанали, обращаясь к нему как к шаху. Также историки считают, что тогда в плен попала любимая жена Исмаила Таджлы Бегюм. Но это не точно. Но не только одна жена шаха была вместе с мужем на поле боя в тот день. На поле сражения были найдены тела женщин, переодетых в мужскую одежду и доспехи.



Впечатленный смелостью женщин султан Селим приказал похоронить их как героев. В плен к османскому султану попали все девушки из гарема Исмаила. Селим жестоко расправился с ними. По легенде, он приказал вывезти всех наложниц и служанок шаха из лагеря и бросить совершенно голыми в горах.