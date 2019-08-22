Донские казаки и Ногайская орда, или как русские избавились от беспокойных соседей

13:32 23.08.2019

Когда Золотая Орды, долгое время собирающая дань с русских земель пала под напором кочевых орд Тамерлана, то ее остатки организовали Ногайскую Орду в междуречье Волги и Иртыша. Соседями ногайцы были далеко не самыми мирными и лучшими – они периодически врывались на русские земли, разоряли поселения и даже небольшие городки.



Кроме того, Ногайская Орда номинально признавала власть Османской империи, и в любой момент готова была помочь туркам военной силой. Все это не могло не вызывать опасений в царской России. Хотя донские казаки и служили неплохим бампером между ногайцами и крестьянскими поселениями, никому не нужны была такая мина замедленного действия.



После поражения Османской империи в Русско-турецкой войне 1768-1774 годов, Россия решила окончательно и бесповоротно расправиться с ногайцами, заодно и Крым забрать полностью. Для осуществления своих замыслов, царское правительство разработало план переселения ногайцев за Яик. Понятное дело, что татары вовсе не обрадовались тому. Что придется покидать родные кочевья и переселяться неведомо куда.



Хотя некоторые мурзы согласились переселиться добровольно, большинство простых ногайцев и мурз были против этого. В общем, когда у Ейского укрепления собрали огромное количество кочевников с их семьями для переселения, вспыхнул бунт. Было это 31 июля 1783 года. Восстание было спровоцировано османскими соглядатаями и приспешниками, которые пустили в народ слух, что им не стоит переселяться, так как бывший крымских хан Шагин-Гирей уже идет им на помощь с огромной армией, состоящей по большей части из опытных янычар.



Шагин-Гирей действительно прибыл в Тамань, но вовсе не для того, чтобы воевать. Он посоветовал ногайским мурзам не переселяться, а просто отсидеться на реке Ея. Тогда мурзы решили взять судьбу в свои руки, и сами напали и перебили немногочисленные российскине царские отряды войск.



Судя по всему, ногайцы могли дать отпор царским войскам, если бы действовали слаженно и как одна армия. Но среди разных родов не было единства, и они начали выяснять отношения между собой, решая, кто из мурз важнее и родовитее, и кому из них управлять всеми ногайцами. Были и такие, которые убеждали соплеменников покориться России, и спокойно переселиться на новые земли.



В общем, русские войска разбили ногайцев, но большая часть из них откочевала на 100 верст от Ейнского укрепления. Командовал русскими войсками Суворов, и он решил собрать 10 донских полков для усмирения ногайцев, так как только донцы могли на равных воевать со степняками, тем более что у казаков было преимущество – ружья и пистоли с огненным боем.



Донские казаки быстро собрали ополчение, хотя пришлось сажать на коней и казачат от 15 лет, и выступили против ногайцев. Переправившись вместе с русской пехотой и артиллерией через реку Кубань, казаки, не дожидаясь, пока пехота обсохнет, кинулись сразу в бой. Ногайцы не ожидали нападения, и были частью перебиты, частью пленены, а часть сбежала. Тогда донские казаки неплохо "поднялись", ведь по договору с российской царской властью они получили почти весь дуван и ясырь. Только крупного рогатого скота было захвачено более 40 000 голов, 30 000 коней было пригнано на Дон, а овец без счета. В качестве пленников донские казаки взяли 4 000 ногайцев.



Ногайская Орда оправилась бы от таких потерь, но ей не повезло. На оставшихся ногайцев напали закубанские адыги, и забрали в плен остатки Орды, включая женщин и детей.



Вот так казаки разбили ногайцев, и жизнь их с тех пор стала скучная и неинтересная