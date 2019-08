Украинская "революция достоинства": власть ворья

В американском сериале "ZOO" ("Зверинец") показаны кадры событий на майдане зимой 2014 года. На экране – украинский флаг в дыму майданных шин. И сопроводительный текст: "Десять лет назад популяция животных мутировала, подвергнув опасности людей. Нашей команде удалось вылечить зверей, но ужасной ценой. В попытке вернуть планету животным тайная группировка выпустила газ, стерилизовавший все человечество. И создавший существ под названием гибриды".



События зимы 2013/14 годов украинская национально-патриотическая традиция назвала "революцией достоинства". Красивое и гордое название, особенно для банального государственного переворота, установившего, по сути, клептократический режим (с греческого - "власть ворья), приведший Украину к абсолютному мировому рекорду.



При Статистической комиссии ООН работает "Программа международных сопоставлений" (International Comparison Program, ICP), возглавляемая Всемирным банком. Это всемирная статистическая инициатива, основной целью которой является обеспечение сопоставимых показателей цены и объема валового внутреннего продукта и его совокупных расходов между странами внутри регионов и между регионами.



В прошлом году ICP создала "Список стран по росту экономики за период с 1990 по 2018 год", в котором Украина заняла последнее, 150-е место по росту ВВП (по паритету покупательной способности). За 29 лет (фактически - за время своего суверенного существования) ВВП страны вырос на 11 (повторяю по буквам - ОДИННАДЦАТЬ!) процентов. Это при том, что в целом по планете этот показатель вырос на 370%, а в Евросоюзе, куда мы столь беззаветно и тщетно стремимся, - на 217%.



И что, кто-то еще верит, что европейцы заключат в свои объятия такую экономику? Да скорее они сделают это с Экваториальной Гвинеей (1-е место списка), чей ВВП (по ППС) вырос за эти годы на 10?998% и на душу населения перегнал украинский примерно в три раза!



Украинский график "роста" ВВП показывает три катастрофических падения. В 90-х годах - с 352,364 миллиарда в 1990 году до 171,269 миллиарда долларов в 1998-м. Ну, тут все ясно - последствия развала советской экономики. Второй - в 2009-м, с 389,665 миллиарда до 334,688 миллиарда годом позднее. Но и здесь ничего не удивляет - мировой кризис 2008 года.



И третье падение: 2013 год - $393,394 млрд, 2014-й - 374,572, 2015-й - 341,578, 2016-й - 353,743, 2017 год - 369,356, 2018-й - 390,283 миллиарда долларов. И ведь никакого развала СССР и никакого мирового кризиса! Причина только одна - та самая "революция достоинства" и вызванные ею события. Иными словами, страной и ее гражданами было потеряно пять лет своей истории экономического развития.



Напомню, что "достоинство" - это в первую очередь уважение и самоуважение человеческой личности и человеческого коллектива. Бедному и голодному человеку (коллективу) трудно сохранять уважение и самоуважение, ибо бедность унижает. А "унижение" (то есть действия, которые унижают или уменьшают самооценку человека или группы) является наиболее распространенным и эффективным способом нарушения человеческого достоинства. Практически во всех языках этимология слова "унижение" имеет универсальную характеристику в том смысле, что оно подразумевает "пространственную ориентацию вниз", в которой "что-то или кто-то толкается вниз и насильственно удерживается там".



"Унижение" всегда ведет к "деградации", другому эффективному способу нарушения достоинства что конкретного человека, что человеческого коллектива, вплоть до государства. Деградация - это действия, которые снижают человеческую ценность. А украинское государство и его граждане явно деградировали в глазах окружающего мира. Храня собственную психику, этого можно долго не замечать, но в последнее время произошло два инцидента, которые отчетливо показали отношение к Украине в восприятии даже тех, кого Украина считает своими союзниками.



По информационным сетям широко прошел сюжет об американском сериале "ZOO" ("Зверинец"), в последнем, третьем сезоне которого в заставке каждой из тринадцати серий показаны кадры событий на майдане зимой 2014 года.



И оцените сопроводительный текст такой заставки: "Десять лет назад популяция животных мутировала, подвергнув опасности людей. Нашей команде удалось вылечить зверей, но ужасной ценой. В попытке вернуть планету животным тайная группировка выпустила газ, стерилизовавший все человечество. И создавший существ под названием гибриды". И сразу на экране - украинский флаг в дыму майданных шин.



Сам сезон - это 2017 год. И это означает, что уже как минимум два года назад в подсознании авторов фильма Украина рассматривалась как "бунт животных". И не уверен, что с тех пор отношение к стране улучшилось. Скорее наоборот.



19 августа израильский премьер Биньямин Нетаньяху прибыл в Киев. В сопровождении своей жены Сары. Встречая гостя в аэропорту "Борисполь", девушки в традиционных костюмах предложили им хлеб-соль. Биньямин Нетаньяху, в последний раз посещавший Украину два десятка лет назад, принял ритуальное угощение: отломил кусочек хлеба, обмакнул его в соль и надкусил. Затем Нетаньяху передал ломтик хлеба своей жене Саре, однако та сразу же бросила его на землю.



Сейчас можно оценивать инцидент как угодно. Можно считать, что Сара как правоверная иудейка просто сбросила некошерный хлеб. Но тогда надо уволить к чертям весь протокольный отдел министерства иностранных дел, допустивший его подачу. Потому что тогда они и Нарендру Моди (премьер Индии) тушеным коровьим выменем угостят, с них станется. Можно предположить, вслед за моими израильскими друзьями, что она просто "возомнившая хамка". Можно даже, вслед за Офисом президента, считать, что "это было сделано неумышленно и ни в коем случае не является проявлением неуважения к Украине". А можно еще раз просмотреть видео и убедиться, что гвэрет Нетаньяху не только бросила ломтик, но и брезгливо отряхнула пальцы от крошек. Как по мне, это не просто неуважение, это брезгливое презрение к чему-то токсичному, деградировавшему. К чему-то такому, с чего может начаться "global population collapses". Кстати, "коллапс глобального населения" - это текст под телекартинкой украинского Майдана в заставке к третьему сезону американского сериала "ZOO".



Конечно, можно возразить, что все это так, мелочи. Но, во-первых, когда гость бросает хлеб принимающей страны на бетон аэродрома - это даже не признак, а показатель деградации этой страны (по крайней мере в глазах гостя). И, во-вторых, это именно та мелочь, в которых так любит обитать дьявол.



Который в полный рост встает в третьем способе нарушения человеческого достоинства - дегуманизации, в действиях, которые лишают человека или группу его человеческих качеств. На Украине все это начиналось с милых пикировок на тему "хохлы" - "кацапы", "смерековые бабуины" - "мокшанские жабы". А потом грянуло Куликово Поле в Одессе с восторженными ФБ-комментариями о "сожженных личинках и самках колорадов". Все, дегуманизация уже произошла, и страна, особенно ее информационное поле, превратились в "зловещую долину", населенную объектами, выглядящими или действующими примерно как человек (но не точно так, как настоящий человек), что вызывает неприязнь и отвращение у людей-наблюдателей.



Это еще в 70-х годах прошлого века доказал профессор робототехники Масахиро Мори: существо, похожее на человека, рискует вызвать у зрителей холодные, жуткие чувства. Это теория. А практика, в том числе и украинская, показала, что и его уничтожение не будет вызывать психологического дискомфорта у "настоящих людей". Действительно, кого жалеть: это же не совсем человек, это ведь всего лишь "личинка", "колорад", "моксель", "москаль", "жид"!



Подводя итог, приходится заметить, что те события, которые так самолюбиво у нас были названы "революцией достоинства", на деле своим результатом получили не только снижение достоинства (уважения и самоуважения) основной массы нищающего населения, но и полный комплект, нарушающий достоинство государства: унижение, деградацию и дегуманизацию.



Украина рвется в Евросоюз. Но при этом следует помнить, что первая статья "Хартии основных прав Европейского союза" подтверждает незыблемость человеческого достоинства. Это самая краткая статья Хартии: "Человеческое достоинство неприкосновенно. Это должно уважаться и защищаться" (Human dignity is inviolable. It must be respected and protected). И в основном "локомотиве" Евросоюза, Германии, человеческое достоинство является основополагающим принципом Конституции. Пункт 1 статьи 1 гласит:



"Достоинство человека неприкосновенно. Уважать и защищать это обязанность всей государственной власти".



И тогда украинский подход и, главное, практика не имеют ничего общего с европейскими нормами. Кстати, в украинской Конституции статья о достоинстве только двадцать восьмая.