Кой-Таш после штурма. Что осталось в особняке Алмазбека Атамбаева?

13:38 23.08.2019

В начале августа спецслужбы Кыргызстана штурмовали дом бывшего президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш.



Первый штурм оказался неудачным. Сторонники Атамбаева захватили нескольких спецназовцев. Один из них погиб. После повторного штурма и переговоров политика задержали. Экс-президента Кыргызстана арестовали и доставили в ГКНБ.



Cъемочная группа TengriTV побывала в селе Кой-Таш в том самом особняке экс-президента. Мы побеседовали с сыном Алмазбека Атамбаева - Кадырбеком и узнали мнения кыргызстанцев обо всем происходящем в стране.









Алмазбека Атамбаева подозревают в причастности к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева по поддельным медсправкам и в других преступлениях. Бывшего лидера Кыргызстана лишили неприкосновенности. После спецоперации в Кой-таше на него заведено несколько уголовных дел, в том числе по статьям "Убийство", "Организация массовых беспорядков", "Захват заложников".



Сейчас Атамбаев находится в СИЗО ГКНБ. По версии спецслужб, бывший глава государства готовил госпереворот.