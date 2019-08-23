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Зачем Трампу понадобился цирк с покупкой Гренландии, - А.Каневский
17:59 23.08.2019

Антон КАНЕВСКИЙ | 23.08.2019

Когда Белому дому терять уже нечего
Информацию о намерении Дональда Трампа купить у Дании Гренландию многие сочли очередной антитрамповской уткой. Американская либеральная пресса, ведущая борьбу со своим президентом не первый год, на такое горазда. При всей экстравагантности Трампа ее не надо преувеличивать. И потом есть что-то дикое в идее продажи одним государством части своей территории вместе с жителями другому без всяких на то исторических, этнических или иных оснований.

В истории прецеденты "коммерческого" изменения границ можно перечесть по пальцам. Границы всегда менялись кровью, гораздо реже в результате ультиматумов, которые слабейшая сторона не могла отвергнуть. В самом известном случае продажи территории (Аляски) инициатором сделки выступил продавец: в Петербурге возобладало мнение, что в случае новой войны с Англией удержать Аляску нет возможности, а посему лучше от нее избавиться за неплохие по тому времени деньги. При этом русским эмиссарам в Вашингтоне даже пришлось "стимулировать" некоторых политиков, чтобы сделка состоялась.

Да и зачем Гренландия Трампу? Стратегические интересы США здесь соблюдены (в Гренландии и Исландии существуют американские военные базы), а разговоры о несметных природных ресурсах Гренландии пока не нашли подтверждения (к ним еще нужно добраться через двухкилометровую толщу льда). В любом случае этими ресурсами не прочь воспользоваться сами датчане, которых предложение США могло лишь глубоко покоробить.

Впрочем, премьер-министр Дании Метте Фредериксен была предельно дипломатична: "Гренландия не датская. Гренландия гренландская. Я действительно надеюсь, что все это (планы покупки. – Ред.) несерьезно". Сказано было, когда информация о планах Трампа циркулировала исключительно в форме слухов и утечек, т. е. имелась возможность "закрыть тему", официально дезавуировав подобные слухи.

Однако американский президент поступил иначе, написав в своем любимом "Твиттере": "Дания – очень особенная страна с невероятными людьми, но, основываясь на комментариях премьер-министра Метте Фредериксен, что она не заинтересована в обсуждении приобретения Гренландии, я перенесу нашу встречу, запланированную через две недели, на другое время".

То есть Трамп отменил свой визит в Данию, намеченный на 2-3 сентября. После этого скандал разгорелся с новой силой: Фредериксен назвала предложение Трампа абсурдным, а тот в свою очередь назвал "мерзким" отказ датского премьера обсуждать тему продажи Гренландии Америке. Мол, непозволительно разговаривать так с Соединенными Штатами, "пока они под моим началом". "Это было нехорошее заявление, которым она меня отшила", – добавил Трамп.

Логично предположить, что весь шум вокруг нелепой идеи Трампа накануне его визита в Данию и нужен был для того, чтобы этот визит отменить. США и Дания находятся в слишком разных весовых категориях, чтобы посещение последней американским президентом носило столь же обязательный характер, как посещение, скажем, Германии или Великобритании. И отмена визита буквально накануне, если она не связана с форс-мажорными обстоятельствами, – всегда выражение крайнего недовольства теми или иными шагами принимающей стороны.

Реальный (а не фантастический, как уступка Гренландии) интерес США к Дании состоит в том, чтобы та воспрепятствовала строительству газопровода "Северный поток - 2", что Дания до сих пор и делала. Используя такую зацепку, как требование экологического обоснования и гарантий безопасности объекта в своей экономической зоне, Дания всячески затягивала выдачу разрешения до критических с точки зрения плана сроков реализации проекта.

Кстати, Швеция, по экономической зоне которой проходит львиная доля морского участка газопровода (а не маленький участок, который можно проложить за несколько недель, как у Дании), занимает куда более активную антироссийскую позицию, чем Дания, и даже пытается играть роль адвоката враждебных России восточноевропейских государств. Тем не менее все необходимые согласования от Швеции получены, строительство в ее водах идет по графику. Очевидно, аргументы Германии оказались для шведов достаточно вескими.

А вот маленькая Дания, которая "старалась" в интересах США, пока держится, ставя под угрозу плановые сроки запуска газопровода. Одним из проявлений американской благодарности за действительно незаменимые услуги и должен был стать визит в Данию Трампа, сопряженный с поездкой американского президента в Польшу на мероприятия к годовщине начала Второй мировой войны.
Однако в июне 2019 года к власти в Дании пришла после победы на выборах левоцентристская коалиция во главе с Метте Фредериксен. Новый премьер тоже объявляет себя противницей "Северного потока - 2", но при этом она не так фанатична, как ее предшественники, и выступает за более сбалансированную внешнюю политику.

Кроме того, с приближением сроков аргументация Германии, важнейшего партнера Дании, заметно усилилась, а перед Данией замаячила перспектива многомиллиардных исков со стороны участников консорциума по строительству газопровода из-за необоснованных, политически мотивированных задержек с выдачей экологического согласования.

Судя по всему, администрация Трампа получила информацию о том, что выдача Данией разрешения на прокладку газопровода через ее экономическую зону в течении ближайших недель – дело решенное. Возможно, с объявлением об этом решили повременить до визита Трампа, дабы "не портить политическую атмосферу". Однако в Вашингтоне сыграли на опережение, отменив визит скандальным и оскорбительным для всех датчан образом. В этом действительно сказался темперамент Трампа. А подлинную причину решили оставить в тени. Ведь решение о согласии на прокладку трубопровода – суверенное право Дании, да и формальных поводов для отказа у нее нет.

В контексте завершения строительства газопровода "Северный поток - 2" объявленное Трампом намерение "прикупить" Гренландию нельзя не признать крайне неудачным. Ответный ход Дании напрашивался сам собой, и датское общественное мнение могло его только горячо одобрить. Так что, затевая скандал, в Белом доме, судя по всему, понимали, что терять на датском направлении им уже нечего.

Источник - fondsk.ru
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