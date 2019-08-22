Милота. Рахмон с семейством собирает в саду яблочки (фото)

19:13 23.08.2019

Как президент Таджикистана вместе с семьей фрукты собирал (фото)



Президент Таджикистана Эмомали Рахмон вместе с семьей занялись сбором яблок и других видов фруктов в "Национальном саду Вахдат" в Согдийской области, сообщает пресс-служба главы государства.



На территории сада была организована выставка продукции местных садоводов, которую посетил президент.



Общая площадь Национального сада Вахдат составляет 631 га, где растут и плодоносят различные сорта фруктовых деревьев – урюк, персик, яблоко, черешня, а также виноград.