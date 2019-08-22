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Динара Кулибаева-Назарбаева купила в Швейцарии замок Бельрив (за 62 млн. франков)Динара Кулибаева-Назарбаева купила в Швейцарии замок Бельрив (за 62 млн. франков)
19:15 23.08.2019

Дочь Назарбаева купила в Швейцарии дворец дяди Карима Ага Хана

Швейцарский журнал "Bilan" сообщил 21 августа, что вторая дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - Динара приобрела знаменитый замок "Бельрив" (Chateau de Bellerive). Предыдущим собственником издание называет принца Садруддина Ага Хана, дядю нынешнего лидера исмаилитов мира Шах Карима ал-Хусейна Ага Хана IV.

Замок расположен в окрестностях Женевы и внесен в Список национального наследия Швейцарии. По сообщению источника, Динара Кулибаева приобрела его за 62 миллиона франков (около $63 млн).

Сотрудница редакции "Bilan" сообщила Радио Озоди 22 августа, что их журналисты действительно публиковали такую информацию. В статье, опубликованной на десятой странице журнала под заголовком "Top secret", говорится, что замок был приобретен именно Динарой.

В информации сообщается, что замок Бельрив был передан в дар братьям Серсок принцем Садруддином Ага Ханом в 1997 году. Принц Садруддин, скончавшийся в 2003 году в 70-летнем возрасте, был дважды женат, но не имел собственных детей.

Большую часть своей жизни он посвятил работе в структурах ООН, а в 70-х годах прошлого столетия возглавлял Верховный комиссариат ООН по делам беженцев (UNHCR). Братья Серсок были детьми его второй супруги Кетрин Алия Серсок (Catherine Aleya Sursock).

"Bilan" сообщает, что Серсок выставили дворец, расположенный на территории 28 тыс. 700 квадратных метров, на продажу три года назад и изначально просили за него 120 млн. франков.

Несколько дней назад замок был куплен Динарой Кулибаевой в два раза меньше - за 62 млн. франков. Журнал утверждает, что это не первое крупное приобретение дочери Назарбаева в Швейцарии. По их данным, в 2009 году она приобрела в Женеве недвижимость на 75 млн. долларов.

Сама Динара Кулибаева на эту публикацию швейцарского издания пока никак не отреагировала.

Источник - CA-NEWS
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