Путь беглеца в казаки. Раннее казачество.

19:20 23.08.2019

Сейчас казак представляется широкому кругу людей, как правило, конником, лихим наездником. Однако на ранних стадиях становления казачества все было по-другому. Ибо казацкий уклад был иным.



Беглый люд русский бежал со своей семьей "наперевес" от произвола властей в бескрайнюю степь Дикого поля. Однако бежал он, как правило, не по степи – там он становился легкой добычей степняка. Никаких шансов практически – поработят, а какой смысл бежать из рабства в рабство.



Совсем другое решение – идти по реке да на лодочке. А еще лучше по полноводной реке с бесконечными плавнями, островками, где можно спрятаться в случае чего. Река была не только защитница, но и кормилица.



К тому же лодка – это прекрасное транспортное средство. Можно взять большее количество припасов, пожитки, семью. Часто бежали с родными на нескольких лодках – не большой флотилией.



Чем полноводней была река, тем лучше она подходила для побега. Река Дон была просто идеальной для сего предприятия. Проистекая из исконных земель русских, течет Дон полноводный с Севера на Юг через степь дикую к теплому Черному морю – маршрут то, что надо.



Не случайно, что здесь на Дону начнет складываться мощная казачья община. В лабиринте плавней тихого Дона, обретя свободу, беглый люд станет впоследствии тем, что назовется донским казачеством.



А пока раннее казачество будет осваивать свою новую родину верхом на лодках.



Сказать, что раннее казачество не знало лошадей, будет ошибкой. Ранние казаки были искусными наездниками. Просто при сравнительной малочисленности казаков при подавляющем численном превосходстве степняков иметь только конницу было бы, мягко говоря, глупо (смертельно глупо). К тому же для разведения больших табунов нужны обширные пастбища, а это уже потенциально конфликты со степняками. Не время было еще.



Ранее казачество предпочитало скользить на лодочке по водной глади. На суше вели они себя не заметно, предпочитая перемещаться по-пластунски. Собственно говоря, ранний казак и есть казак-пластун. Пластуны – ядро казачества.



Прекрасные следопыты, мастера маскировки и в зимнюю стужу и в летний зной пластуны-казаки осваивали и обживали земли, по которым несет свои воды тихий Дон. Казачьи общины росли и объединялись и превращались в грозную организованную силу.



В суровых условиях выживания вырабатывался характер простоты и минимального потребления для личных нужд (было бы пиво, брага, мяса кус да трубочка с турецким табачком).



Но на вооружение казак мог потратиться в лохмотья, как говорится. Когда как только появилось огнестрельное вооружение казаки буквально стали во всех смыслах охотиться за ним – покупали его, меняли на скот или просто захватывали силой.*



Казаки были меткими стрелками и ценили каждый заряд (ни одного мимо цели). Даже небольшая группа казачьих стрелков могла обратить в бегство превосходящего противника, умело создавая плотность прицельного огня из всех оружий. Плотный и к тому же прицельный огонь – это страшное психовоздействие – будто сама смерть косит все и вся на своем пути.**



Так закалялась слава о казаках как об умелых и храбрых воинах.



*Интересно, что такой же "маниакальной страстью" к добыче огнестрельного оружия и пороха к нему будут "страдать" на другом конце света японские ниндзя (когда огнестрел появится в Японии).



**Именно применяя такую тактику плотного прицельного огня, малочисленные группы голландских буров-охотников уничтожали и обращали в бегство бесстрашных гвардейцев англосаксов, имевших к тому же численный перевес над бурами (буры - голл. "крестьяне").