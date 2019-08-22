По проекту узбекских архитекторов в чеченском ауле Шали построили самую большую в Европе мечеть

20:18 23.08.2019

Крупнейшая в Европе мечеть открылась в Чечне



Владимир Путин поздравил жителей Чечни с открытием крупнейшей в Европе мечети. Глава государства уверен, что новый храмовый комплекс поможет приобщению людей, особенно молодежи, к историческим и религиозным традициям отцов и дедов, укрепит мир и согласие в обществе.



Мечеть называется "Гордость мусульман". Она расположена в городе Шали и вмещает до 30 тысяч человек, еще 70 тысяч могут молиться на прилегающих к комплексу верандах, сообщает агентство "Интерфакс".



Уникальный проект



Автор проекта - узбекский архитектор Абдукахар Турдиев, участвовавший в создании множества мечетей в Узбекистане, говорит, что в мире нет аналога шалинской мечети.



"Это уникальный проект, не имеющий аналогов в мире. Конечно, некоторые детали повторяются, например использованы элементы архитектуры Самарканда, Бухары в сочетании с элементами исламской цивилизации и национальной чеченской архитектуры", - сказал он РИА Новости.



По словам архитектора, проект корректировался с учетом предложений и замечаний главы Чечни.



"Территория очень большая – пять гектаров, площадь застройки - один гектар, в праздничные дни могут разместиться на всей территории мечети до 100 тысяч молящихся. Я очень рад, что имел возможность создать такую красивую архитектуру. Конечно же, это заслуга республики", - поделился Турдиев.



В торжественной церемонии открытия мечети приняли участие полпред президента в регионе Александр Матовников, министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, а также представители ОАЭ, Саудовской Аравии, Бахрейна, Кувейта и других стран.



Также 23 августа в Шали открыли школу, где будут изучать Коран.





