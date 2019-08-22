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|Взрыв в казахстанской Арыси: арестованы командир части и его зам
21:11 23.08.2019
Их подозревают в преступной халатности.
23 августа Военно-следственным управлением Следственного департамента МВД по уголовному делу по факту взрыва на арсенале Арыси задержаны командир воинской части и его заместитель – начальник базы хранения артиллерийских боеприпасов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
Задержанные подозреваются в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст.ст.462 ч.3 (нарушение правил обращения с взрывчатыми веществами), 453 ч.2 (халатность, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса.
В тот же день судом Арысского района Туркестанской области в отношении указанных лиц санкционирована мера пресечения "Содержание под стражей" сроком на два месяца.
Досудебное расследование по уголовному делу продолжается.