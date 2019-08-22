Мирзиеев взялся за чистку вузов. С позором изгнан ректор ТашГЮУ Каньязов

21:53 23.08.2019

23 августа на селекторном совещании Шавкат Мирзиеев обрушился с резкой критикой на систему высшего образования. По его мнению, она погрязла в коррупции.

Среди "передовиков" - юридический, финансовый и экономический университеты.

Прямо по время совещания был уволен ректор Ташкентского государственного юридического университета Есемурат Каньязов.