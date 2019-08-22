КырВерхСуд отменил приговор матерому оппозиционеру и вождю О.Текебаеву

22:56 23.08.2019

Верховный суд отменил приговор в отношении Омурбека Текебаева



21 августа 2019 18:00 - Бакыт Стамов



Верховный суд удовлетворил ходатайство адвокатов Омурбека Текебаева пересмотреть дело осужденного политика по вновь открывшимся обстоятельствам.

Согласно решению ВС, дело будет направлено на пересмотр в Первомайский районный суд.

Напомним, ранее адвокат Таалайгуль Токтакунова сообщила VB.KG про какие вновь открывшиеся обстоятельства идет речь, которые, по ее словам, должны полностью доказать невиновность ее подзащитного.

- Первый вопрос, на который мы получили ответ, встречался ли на самом деле Леонид Маевский с Текебаевым 13 мая 2010 года в 306 кабинете Дома правительства, как говорится в приговоре суда. Если раньше мы от управделами президента не могли добиться ответа, то теперь мы получили точную информацию, что в тот период в этом кабинете работал первый заместитель председателя Временного правительства Алмазбек Атамбаев. Кроме этого, нами оспаривается факт пребывания Маевского в Бишкеке в тот день. В суде было представлено подтверждающее письмо от гостиницы "Хаят", в котором было указано имя некоего Леонида Борисовича Маевского, тогда как свидетелем в деле Текебаева является Леонид Станиславович Маевский. Паспортные данные тоже не совпадают, - утверждает Токтакунова.

Также другие документально подтвержденные факты, продолжила собеседница редакции, полностью опровергают обвинение.

- По версии следствия 13 мая Текебаев, Чотонов, Маевский, Модин и Маткеримов встречались в этнокомплексе "Супара" около 17 часов вечера. Однако утром того дня Чотонов, возглавлявший МЧС, вылетел в Ош на вертолете. Мы уже получили ответ из "Кыргызаэронавигации", что в момент встречи Чотонов был именно в Оше. Кроме того, сотовый оператор предоставил сведения о том, что Модин 13 мая 2010 года в 17.00 находился в центре Бишкека, а не в "Супаре". А, самое главное, сам хозяин этнокомплекса официально подтверждает, что в тот день Текебаева не было в их заведении, - перечислила факты адвокат.

Вновь открывшимся обстоятельством является также участие в судебном процессе адвоката Эльмиры Чоноевой, которая вопреки воле Текебаева защищала его интересы в зале суда.

- Адвокатура Кыргызстана в прошлом году лишила лицензии Эльмиру Чоноеву на 2 года. Комиссия по этике Адвокатуры Кыргызстана вынесла решение в отношении Эльмиры Чоноевой после нашей жалобы. В решении указано, что адвокат Чоноева не ознакомилась с материалами апелляционной жалобы, и не ходатайствовала о предоставлении ей времени на ознакомление, тем самым действуя против интересов подсудимого. То есть в день приговора Текебаева лишили квалифицированной защиты. Это является нарушением закона, - добавила она.