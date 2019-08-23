Господству США на море пришел "Синкун"

00:40 24.08.2019

Гиперзвуковые противокорабельные ракеты уравнивают шансы сторон, но у Китая есть резервы



Сивков Константин

23 августа 2019



Ключевую роль, определяющую ход и исход боевых действий на море в современных условиях играет не столько мощь и количество ударных средств, сколько возможности системы разведки. Только за счет нее американский флот в значительной мере нивелирует превосходство ВМС НОАК в гиперзвуковых ПКР, когда они появятся на его вооружении.

Расстановка сил на океанских и морских ТВД стремительно меняется. Соединенные Штаты теряют свое превосходство. В скором будущем в Индийском и даже Тихом океанах начнет господствовать Китай.



Рассмотрим варианты встречного боя авианосных ударных соединений (АУС) и групп (АУГ) флотов США и КНР.



С вступлением в строй новейшего корабля пр.001А "Шаньдун" ("Шаньдун" поднимает волну", "ВПК" №32, 2019) китайское соединение в составе двух авианосцев сможет нанести первый главный удар по американской АУГ группой в составе 24-30 истребителей. Если они будут оснащены обычными ПКР, флагман противника получит существенные повреждения, однако способности оперировать своей авиагруппой не лишится. Ответным ударом один из китайских авианосцев будет с большой вероятностью выведен из строя. Потери корабельного состава достигнут 4-5 единиц с каждой стороны и до 20% палубной авиации. То есть противники сохранят боеспособность, однако урон ВМС НОАК окажется больше. В итоге АУГ США может получить некоторое преимущество над уцелевшей частью китайского АУС.



При использовании гиперзвуковых ПКР американский авианосец будет с высокой вероятностью выведен из строя, если не потоплен, и командиру АУГ придется срочно выходить из боя, чтобы избежать дальнейших потерь ("Авианосцы США пойдут на дно под "Звездным небом"). То есть при наличии на вооружении китайского соединения гиперзвуковых ракет "Синкун-2" шансов на успех у АУГ США мало, американскому командиру надо стремиться избегать такого боя.



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Командиру американской АУГ придется срочно выходить из боя, чтобы избежать дальнейших потерь

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В дуэльной ситуации китайского АУС против штатовского логика боя будет схожей. При использовании обычных ПКР китайский флот по итогам первых этапов скорее всего лишится одного авианосца и будет ремонтировать тяжелые повреждения второго - ведь теперь АУС США сможет наносить удары группами по 60-70 машин. С американской стороны лишь один авианосец, вероятно, получит существенные повреждения, несмотря на то, что АУС НОАК будет оперировать группами до 30 машин и его корабельные ударные группы (КУГ) суммарно могут включать до 10-12 эсминцев пр. 052D и 052С, а перспективе и пр. 055. То есть китайскому соединению при таких потерях придется решать задачу выхода из боя и отрыва от преследования.



При оснащении ВМС НОАК гиперзвуковыми ПКР "Синкун-2" американцы могут потерять один из авианосцев уже в результате первых ударов по ним. И теперь уже, с учетом угрозы со стороны китайских кораблей, располагающих дальнобойными гиперзвуковыми ПКР, американскому командиру надо будет уходить от преследования, не допуская противника на дальность применения этих ракет и наносить по нему удары максимально возможным составом групп палубой авиации, одновременно уничтожая силы разведки для срыва возможности получения данных для целеуказания и отражая удары китайской палубной авиации с такими же ПКР. При таком развитии ситуации исход боя будет решаться главным образом в воздухе, где вдвое превосходящая по численности палубная американская авиация способна нанести решительное поражение китайской, после чего вероятнее всего стороны прекратят боевые действия – китайцы по причине потери основной части своих самолетов, а американцы из опасения попасть под удар гиперзвуковых ПКР и вследствие расхода основной части боекомплекта. В итоге китайская сторона понесет несколько большие потери чем американская.



Моделирование гипотетического варианта, когда превосходство в возможностях системы разведки на стороне АУГ (АУС) НОАК, показывает, что в таких условиях, несмотря на численное превосходство противника, китайское соединение имеет все шансы разгромить американцев даже без гиперзвуковых ПКР.

Подробнее об этом – в очередном номере "ВПК"



Константин Сивков, заместитель президента РАРАН по информационной политике,доктор военных наук