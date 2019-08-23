 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 24.08.2019
01:43  Спящий джихад. Среднеазиатские силовики могут оказаться по обе стороны линии фронта, - А.Храмчихин
00:58  "Самым уважаемым и почитаемым человеком в Узбекистане отныне является учитель", - Ш.Мирзиеев
00:45  Неизвестные снайперы торговой войны. США хотят закрыть "ворота в Китай", - К.Стригунов
00:40  Господству США на море пришел "Синкун"
Пятница, 23.08.2019
21:53  Мирзиеев взялся за чистку вузов. С позором изгнан ректор ТашГЮУ Каньязов
21:11  Взрыв в казахстанской Арыси: арестованы командир части и его зам
20:18  По проекту узбекских архитекторов в чеченском ауле Шали построили самую большую в Европе мечеть

19:24  Как доказать, что демократии в Америке давно нет? - Р.Хубиев
19:22  Экспансия российского электричества на Ближний Восток
19:20  Путь беглеца в казаки. Раннее казачество.
19:15  Динара Кулибаева-Назарбаева купила в Швейцарии замок Бельрив (за 62 млн. франков)
19:13  Милота. Рахмон с семейством собирает в саду яблочки (фото)
17:59  Зачем Трампу понадобился цирк с покупкой Гренландии, - А.Каневский
13:38  Кой-Таш после штурма. Что осталось в особняке Алмазбека Атамбаева?
13:36  Украинская "революция достоинства": власть ворья, - А.Ганжа
13:34  Эрдоган наступил Меркель на больную мозоль
13:32  Донские казаки и Ногайская орда, или как русские избавились от беспокойных соседей
13:31  Чалдыранское сражение: Селим I, раздев женщин гарема, выгнал их и другие интересные факты
13:28  Российский флот не подпустит США к Персидскому заливу
13:27  Канадская Stans Energy отсудила у Кыргызстана $24 млн за отзыв лицензий на месторождения
12:43  Руководство Туркменистана признало проблему отсутствия денег в банкоматах
11:15  Трампа беспокоит китайское присутствие в Гренландии, - "НГ"
10:55  В Катаре секретно США договорились с "Талибаном" о выводе войск из Афганистана
10:43  Таджикского нарфронтовца Худжу-командира освободили из СИЗО Дубая
10:41  Таджикские археологи в городище Карон обнаружили обсерваторию
10:15  Узбспортсмен Розибаев скандальным видео оскорбил кыргызов. МИДы разбираются
10:04  Лавирование Эрдогана в Сирии, - Tageszeitung
09:36  Что новая золотая лихорадка принесет миру? - Шэрон Берк
09:05  Ближний Восток воспылал новой любовью к КНР, - Галип Далай
09:00  Жаксылыковцы. Как казгенералы Нацгвардии объедают своих солдат
08:35  Алмат Байшулаков назначен заведующий отделом безопасности и правопорядка администрации КазПрезидента
08:29  Актобе. Эвакуированную из Сирии казахстанку приговорили к пяти годам лишения свободы. Стоило возиться?
08:13  РосМайдан не пройдет. Закон принят, беспорядки исключены, - Р.Устраханов
08:09  В Екатеринбурге рос-полицаи изнасиловали гражданку Казахстана, "поздно вечером выходившую из сауны"
07:23  Полмиллиона сомов КырПарламент потратит на светильники
02:08  Проблема трайбализма в Средней Азии
02:00  "Мы свой кадр знаем"... Что есть для Узбекистана угроза всех угроз, ч.2 - Б.Мусаев
01:06  Русский "триумф" в Турции, - А.Ханбабян
Четверг, 22.08.2019
21:03  "Госслужба не предназначена для личного обогащения", - удивлен кыр-президент Жээнбеков
21:00  Хэйловы переговоры. США проявляют интерес к Казахстану и Узбекистану, - В.Панфилова
20:00  Чем Пекин ответит США: сколько на самом деле ядерного оружия у Китая, - Р.Хубиев
19:58  Путинская элита в борьбе за самосохранение, - А.Халдей
17:11  Сакральная география и новое гум-знание. Казгоссек Тажин подвел итоги 2,5 лет мракобесия в рамках госпрограммы "Рухани жангыру"
15:29  В космос на российской ракете улетел первый робот-космонавт "Федор"
15:13  "Газпром" - действительно "национальное достояние". Но чье?
15:11  У мэра Ташкента случилась истерика во время встречи с недовольными гражданами
15:06  Провал "исторической" политики России, - И.Шишкин
15:05  "Казатомпром" радикально сокращает добычу урана. Нет спроса
15:02  В Атырау сгорел областной Драмтеатр (видео)
15:00  Что объединяет митинги протеста в Гонконге и Москве, - М.Коростиков
14:58  Донов Педров в Бразилии... В заговоре против КырПрезидента С. Жээнбекова обнаружился "американский след" от Р.Жээнбекова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Господству США на море пришел "Синкун"
00:40 24.08.2019

Гиперзвуковые противокорабельные ракеты уравнивают шансы сторон, но у Китая есть резервы

Сивков Константин
23 августа 2019

Ключевую роль, определяющую ход и исход боевых действий на море в современных условиях играет не столько мощь и количество ударных средств, сколько возможности системы разведки. Только за счет нее американский флот в значительной мере нивелирует превосходство ВМС НОАК в гиперзвуковых ПКР, когда они появятся на его вооружении.
Расстановка сил на океанских и морских ТВД стремительно меняется. Соединенные Штаты теряют свое превосходство. В скором будущем в Индийском и даже Тихом океанах начнет господствовать Китай.

Рассмотрим варианты встречного боя авианосных ударных соединений (АУС) и групп (АУГ) флотов США и КНР.

С вступлением в строй новейшего корабля пр.001А "Шаньдун" ("Шаньдун" поднимает волну", "ВПК" №32, 2019) китайское соединение в составе двух авианосцев сможет нанести первый главный удар по американской АУГ группой в составе 24-30 истребителей. Если они будут оснащены обычными ПКР, флагман противника получит существенные повреждения, однако способности оперировать своей авиагруппой не лишится. Ответным ударом один из китайских авианосцев будет с большой вероятностью выведен из строя. Потери корабельного состава достигнут 4-5 единиц с каждой стороны и до 20% палубной авиации. То есть противники сохранят боеспособность, однако урон ВМС НОАК окажется больше. В итоге АУГ США может получить некоторое преимущество над уцелевшей частью китайского АУС.

При использовании гиперзвуковых ПКР американский авианосец будет с высокой вероятностью выведен из строя, если не потоплен, и командиру АУГ придется срочно выходить из боя, чтобы избежать дальнейших потерь ("Авианосцы США пойдут на дно под "Звездным небом"). То есть при наличии на вооружении китайского соединения гиперзвуковых ракет "Синкун-2" шансов на успех у АУГ США мало, американскому командиру надо стремиться избегать такого боя.

"
Командиру американской АУГ придется срочно выходить из боя, чтобы избежать дальнейших потерь
"
В дуэльной ситуации китайского АУС против штатовского логика боя будет схожей. При использовании обычных ПКР китайский флот по итогам первых этапов скорее всего лишится одного авианосца и будет ремонтировать тяжелые повреждения второго - ведь теперь АУС США сможет наносить удары группами по 60-70 машин. С американской стороны лишь один авианосец, вероятно, получит существенные повреждения, несмотря на то, что АУС НОАК будет оперировать группами до 30 машин и его корабельные ударные группы (КУГ) суммарно могут включать до 10-12 эсминцев пр. 052D и 052С, а перспективе и пр. 055. То есть китайскому соединению при таких потерях придется решать задачу выхода из боя и отрыва от преследования.

При оснащении ВМС НОАК гиперзвуковыми ПКР "Синкун-2" американцы могут потерять один из авианосцев уже в результате первых ударов по ним. И теперь уже, с учетом угрозы со стороны китайских кораблей, располагающих дальнобойными гиперзвуковыми ПКР, американскому командиру надо будет уходить от преследования, не допуская противника на дальность применения этих ракет и наносить по нему удары максимально возможным составом групп палубой авиации, одновременно уничтожая силы разведки для срыва возможности получения данных для целеуказания и отражая удары китайской палубной авиации с такими же ПКР. При таком развитии ситуации исход боя будет решаться главным образом в воздухе, где вдвое превосходящая по численности палубная американская авиация способна нанести решительное поражение китайской, после чего вероятнее всего стороны прекратят боевые действия – китайцы по причине потери основной части своих самолетов, а американцы из опасения попасть под удар гиперзвуковых ПКР и вследствие расхода основной части боекомплекта. В итоге китайская сторона понесет несколько большие потери чем американская.

Моделирование гипотетического варианта, когда превосходство в возможностях системы разведки на стороне АУГ (АУС) НОАК, показывает, что в таких условиях, несмотря на численное превосходство противника, китайское соединение имеет все шансы разгромить американцев даже без гиперзвуковых ПКР.
Подробнее об этом – в очередном номере "ВПК"

Константин Сивков, заместитель президента РАРАН по информационной политике,доктор военных наук

Источник - vpk-news.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1566596400
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 16 августа 2019 года №119
- Нурлан Нигматулин: будем внедрять новые форматы работы фракции Nur Otan
- Аскар Мамин встретился с Дмитрием Медведевым и посетил промышленные предприятия в Татарстане
- Н.Нигматулин принял посла Китая в Казахстане Чжан Сяо
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 августа 2019 года №608
- Кадровые перестановки
- Эксперты ЕЭК рассказали об изменениях в Договоре о ЕАЭС
- Производственные и финансовые результаты АО "НК "КазМунайГаз" за первое полугодие 2019 года
- Рейтинг АО "Страховая компания "Jýsan Garant" подтвержден на уровне "В+"; прогноз - "Стабильный"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  