"Самым уважаемым и почитаемым человеком в Узбекистане отныне является учитель", - Ш.Мирзиеев

00:58 24.08.2019

"Без изменения школы нам не изменить наше общество" - президент

"Без изменения школы не изменить человека, общество. Это аксиома", - заявил Шавкат Мирзиеев. Отныне самый уважаемый человек в Узбекистане - это учитель, сказал он за совещании по вопросам образования.



Самым уважаемым и почитаемым человеком в Узбекистане отныне является учитель, заявил президент Шавкат Мирзиеев на совещании в пятницу по вопросам развития системы народного образования, повышения квалификации педагогов и их авторитета в обществе.

"Школы - это вопрос будущего, его можно интерпретировать как вопрос жизни и смерти. Пришло время, когда школы должны стать заботой всего общества. Вот тогда мы сможем завоевать доверие нашего народа, удовлетворить его, а наши шаги, указы, постановления, законы начнут двигаться быстрее, люди начнут их принимать", - сказал глава государства.



По его мнению, без изменения школы изменить общество не удастся. "Давайте зададим себе вопрос: в чем наш самый большой недостаток? В уровне кадров, в знаниях, мировоззрении, патриотичности. Будет справедливо сказать, что всего этого нет. Без изменения школы нам не изменить человека, наше общество. Это аксиома, это никто не может отрицать", - заявил руководитель страны.

Президент выразил пожелание, чтобы "сегодняшнее обсуждение приняли не как обычный „селектор" или совещание, а как обращение главы государства к вам, всему обществу и молодежи".



"В условиях Узбекистана с сегодняшнего дня самый уважаемый и почитаемый человек - это учитель. Судьба государства, судьба общества, судьба нации связаны с уважаемыми учителями - это никто никогда не может отрицать", - подчеркнул Шавкат Мирзиеев