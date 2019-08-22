 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 23.08.2019
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Четверг, 22.08.2019
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    Казахстан   | 
Сотрудники румынской дочки Казмунайгаза спасли тонущее судно в Черном море
07:17 24.08.2019

Спасательную операцию в море проводили сотрудники компании, прошедшие спецподготовку.

21 августа в Черном море команда спасателей и дайверов из компании Rompetrol (румынская дочка "КазМунайГаз") спасла семерых рыбаков, передает Zakon.kz.
Рыбацкое судно было повреждено. Рыбаки передавали сигналы SOS и дрейфовали в море. Узнав об этом, спасательная команда и дайверы Rompetrol незамедлительно отправились на помощь. Спустя всего полтора часа спасатели нашли судно, откачали из машинного отделения воду, а судно отбуксировано в порт. Никто из моряков не пострадал.
Уже в порту специалисты Rompetrol тщательно обследовали судно и отремонтировали его.
Спасательную операцию в море проводили сотрудники компании, прошедшие спецподготовку. К тому же на берегу координировал спасательную операцию командный центр судоходного терминала компании Rompetrol.
Все семеро спасенных рыбаков, теперь в безопасности - исключительно благодаря слаженным и оперативным действиям команды Rompetrol.

Источник - Zakon.kz
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