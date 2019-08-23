АфганВыборы. Вождь хазарейцев Мохакик переметнулся из штаба Атмара в команду Абдуллы Абдуллы

07:37 24.08.2019

Мохакик перешел в избирательный блок премьера Абдуллы Абдуллы

Дата: 10:38, 23-08-2019.

Кабул. 23 августа. АфТАГ - Глава политической партии "Хизб-и-Вахдат" Мохаммад Мохакик принял решение о переходе в избирательный блок главы премьер-министра Абдуллы Абдуллы "Стабильность и партнерство", передает Афганское телеграфное агентство (АфТАГ).

Об это сообщают представители команды кандидата.

Напомним, что в настоящее время Мохакик занимает пост второго вице-премьера, однако к началу избирательной кампании стал кандидатом в вице-президенты в составе блока Ханифа Атмара "Мир и умеренность".

Как сообщал ранее АфТАГ, затем между участниками последнего из упомянутых блоков наметились серьезные разногласия, на фоне которых Атмар временно прекратил участие в избирательной кампании. Уже после того, как широкий резонанс получили сообщения о распаде блока, его глава выступил с опровержением этой информации, заявив, что его команда сохраняет единство и продолжает двигаться к поставленной цели.

Между тем пресс-секретарь блока "Стабильность и партнерство" Ферейдун Хвазун сообщил, что Мохакик перешел в команду Абдуллы, и отметил, что пост новоприбывшего в команде будет объявлен в пятницу.

До настоящего времени Ханиф Атмар, равно как и сам Мохакик, никак не прокомментировали сообщений о переходе последнего в другой блок менее чем за полтора месяца до президентских выборов.

Напомним, ранее представители блока Абдуллы упоминали о переговорах и с другими членами блока "Мир и умеренность", в частности, кандидатом в вице-президенты Юнусом Кануни, а также Атта Мохаммадом Нуром.

Позднее в прессу поступили сообщения о том, что Атмар рассматривает возможность присоединения к блоку действующего президента Ашрафа Гани, однако сам он опроверг эту информацию.