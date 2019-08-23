РосРакеты "Калибр" прошли предпродажную подготовку в Сирии, - А.Рискин

09:29 24.08.2019

23.08.2019

Андрей Рискин

Заместитель главного редактора "Независимой газеты", капитан 2 ранга запаса



На международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019, который пройдет в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября, концерн ВКО "Алмаз-Антей" расскажет об экспортных модификациях высокоточных крылатых ракет "Калибр". Об этом сегодня сообщили в пресс-службе концерна.



В частности, в экспозиции концерна представят информацию об интегрированных ракетных системах "Калибр-ПЛЭ" для подводных лодок и "Калибр-НКЭ" для надводных кораблей (буква "Э" означает - экспортный вариант).



Надо полагать, заказчики на российскую крылатую ракету найдутся. "Калибры" отлично зарекомендовали себя в Сирии, причем как надводный, так и подводный варианты ракеты. Самый масштабный удар был нанесен в октябре 2015 года, когда корабли Каспийской флотилии выпустили 26 ракет по базам и позициям боевиков "Исламского государства" (запрещено в РФ) в Сирии. Дальность полета "Калибров" тогда составила около 1500 км.

Этот удар, как и менее масшабные последующие удары "Калибрами", похоже, произвел впечатление на военных экспертов и возможных покупателей. Дело в том, что конкуренцию на мировом рынке "Калибрам" могут составить только американские "Томагавки". Последние, впрочем, - это давние разработки, хотя американцы их постоянно модернизируют. Показателен в этом случае удар 59 крылатыми ракетами "Томагавк" двух эсминцев Военно-морских сил США ("Росс" и "Портер") по сирийской авиабазе "Аш-Шайрат" (провинция Хомс). Тогда, как утверждало Минобороны РФ, до цели долетели всего 23 ракеты. Цифра, конечно же, смутила, но, как известно, в свое время в Москву из Сирии привозили детали данных ракет, не долетевших до цели.



К тому же "Калибры" значительно дешевле "Томагавков". В 2017 году министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военное ведомство во второго квартале того года получило от оборонно-промышленного комплекса 60 "Калибров". То есть, судя по всему, в год отечественный ОПК вполне может создавать 250-300 ракет данного класса.

Другое дело, что для такого количества ракет у ВМФ России нет носителей. Одномоментно весь флот России может нести на борту около 100 единиц "Калибров". Потому что строится в основном "москитный флот" и корабли имеют лишь 8-12 ракет на борту. Не случайно, кстати, идут разговоры о создании наземного варианта "Калибра".

Но, в любом случае, промышленность способна, судя по всему, удовлетворить запросы потенциальных покупателей. Сирийский полигон тут, надо полагать, сыграл свою роль. В виде, условно говоря, своеобразной "предпродажной подготовки".