Робот "Федя" не смог пристыковать свою ракету к МКС. Надо звать Чубакку на помощь...

09:48 24.08.2019

Названа возможная причина проблем со стыковкой "Союза" с МКС

24 августа 2019, Наталья Ануфриева



По предварительным данным, корабль "Союз МС-14" не смог пристыковаться к МКС из-за возможных неполадок в системе стыковки корабля "Курс", заявил источник, знакомый с ситуацией.

Об этом сообщает РИА "Новости".

Напомним, в субботу "Союз" с роботом "Федором" не смог состыковаться с МКС в запланированное время.



В четверг, 22 августа, ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-14", на борту которого находится антропоморфный робот "Федор", стартовала с космодрома Байконур.

Стыковка "Союза МС-14" с МКС была запланирована на 08.31 мск субботы, 24 августа.