США пытаются помешать Китаю купить флагман укр-авиапрома - "Мотор Сич"

10:16 24.08.2019

Болтон захотел сорвать покупку Китаем "Мотор Сич"



24 августа 2019,: Антон Антонов



Советник президента США Джон Болтон хочет сорвать покупку крупнейшего предприятия украинского авиапрома "Мотор Сич" группой компаний, в число которых входит китайская Beijing Skyrizon Aviation, сообщают источники в Белом доме.

Сейчас идет подготовка переговоров Болтона с руководством украинской компании. Встреча должна состояться в Киеве на следующей неделе, передает РИА "Новости" со ссылкой на Wall Street Journal.

Американская сторона намерена обсудить с Киевом "амбиции Китая". Обсуждение того, что "задумал", по мнению Вашингтона, Пекин, будет вестись в рамках "стратегии нацбезопасности", заявили источники.



По их словам, речь идет о "стратегическом соперничестве с Китаем".

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что китайцы нацелились на покупку завода "Мотор Сич".