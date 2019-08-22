Китайские пошлины обрушили американские акции сразу на 600 пунктов

10:31 24.08.2019

После обвала бирж Трамп заговорил об увольнении главы ФРС



Антон Антонов



Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что не станет останавливать руководителя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, реши тот уволиться.

Отметим, что накануне биржи США упали на 2,5–3% на фоне торговой войны с Китаем, риторики Трампа и ФРС, передает РИА "Новости".

Трамп обещал объявить ответные меры на новые пошлины Китая, а Пауэлл, вопреки ожиданиям, не дал конкретного сигнала о готовности снизить процентную ставку.



В итоге индексы резко опустились. Так, Dow Jones упал более чем на 600 пунктов.

Уже после закрытия бирж Трамп объявил об ужесточении пошлин против китайской продукции.

Трамп заявил, что не считает себя виновным в падении индексов. Он подчеркнул, что показатели существенно выросли за то время, пока он находится у власти.

"Поэтому не надо мне говорить про 600 пунктов", – заявил Трамп.

На днях Трамп призвал ФРС в короткий срок снизить базовую процентную ставку на 100 базисных пунктов.



Напомним, он называл ФРС главной проблемой США.