Пираты XXI века. Бизнес-бандитизм против Ирана, - С.Кожемякин

14:06 24.08.2019 Пираты XXI века. Бизнес-бандитизм против Ирана



Антииранские провокации вышли на новый уровень. Под прикрытием "свободы судоходства" США пытаются создать международную коалицию. Одной из главных зон напряженности остается Йемен, сопротивляющийся арабско-американской агрессии.



Бизнес-бандитизм



Слыша слово "пират", многие представляют вольных разбойников, грабивших суда и прибрежные селения. Добытые таким образом сокровища либо спускались в притонах Тортуги, либо прятались до лучших времен на каком-нибудь необитаемом острове.



Этот стереотип не вполне верен. Большая часть пиратов состояла на службе у того или иного государства. Получив разрешение на разбой, они нападали на корабли и порты вражеских (а нередко и нейтральных) стран. В качестве платы за "лицензию" часть добычи передавалась коронованным покровителям. Особенно активно развивала этот "бизнес" Англия. Фрэнсис Дрейк - самый известный пират на службе королевы Елизаветы I - после одного из рейдов привез сокровища на 600 тыс. фунтов стерлингов - два годовых дохода страны. Столь сказочная выгода затмевала в глазах христианских монархов моральные издержки пиратства.



Подобный симбиоз власти и разбойников никуда не делся. Государства, называющие себя оплотом цивилизации, охотно прибегают к услугам бандитов вроде ближневосточных террористов, а нередко и сами действуют как заправские флибустьеры.



Яркое тому доказательство - захват в июле иранского танкера. Судно с 2 млн баррелей нефти было атаковано британскими морскими пехотинцами в Гибралтарском проливе. В Лондоне обвинили Тегеран в снабжении топливом находящийся под санкциями сирийский режим. В действительности этот вопиющий инцидент был заранее спланированной провокацией, бьющей по нескольким целям. И Сирия среди них далеко не самая важная.



Во-первых, Вашингтон и его союзники послали сигнал о том, какие последствия будет иметь экспорт нефти в обход американских запретов. С мая США ввели полное эмбарго в отношении иранских углеводородов, угрожая карами всем, кто посмеет ослушаться. "Мы введем санкции против любого импортера. На данный момент не действует никаких ограничений", - заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук. Но злобные окрики действуют не на всех. По данным агентства "Рейтер", в июле Китай закупил у исламской республики до 11 млн баррелей нефти.



Во-вторых, своей пиратской выходкой противники Ирана провоцировали его на ответные меры. И, в принципе, расчет оказался верным. Спустя две недели Тегеран задержал в Ормузском проливе шедший под британским флагом танкер "Стена Имперо". Его команда была обвинена в нарушении международного морского права, корабль отконвоировали в иранский порт Бендер-Аббас.



Это стало поводом для усиления нападок. Заслуживают интереса утечки информации, попавшие в ряд СМИ. Согласно им, сенатор-республиканец Рэнд Пол получил от Белого дома согласие на создание канала связи с иранским руководством. Контактным лицом со стороны Тегерана стал глава МИД Мохаммад Джавад Зариф. Встреча сенатора и министра состоялась, причем Пол передал собеседнику приглашение Трампа о начале переговоров. Однако задержание танкера в Ормузском проливе поставило на диалоге крест: риторика США сменилась на резко враждебную.



Как полагают западные обозреватели, вдохновителем провокации был советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Будучи сторонником предельно жестких мер, он пытается нейтрализовать всех, кто придерживается иного подхода.



Одинокий "Страж"



Одержав верх, "ястребы" продолжили атаки. Санкционный список расширен за счет новых компаний и должностных лиц, в число которых попал министр Зариф. США пытаются создать у берегов Ирана ударную группировку, придав ей видимость международной коалиции. Делается это под предлогом "охраны стратегических морских путей". Как заявил глава объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд, Пентагон предоставит штабные корабли и займется общим руководством, а непосредственное патрулирование будут вести союзники. Операции уже подобрали название - "Страж".



Но похвастать Вашингтону пока нечем. Единственной страной, присоединившейся к американскому флоту, стала Великобритания. К берегам Ирана она отправила эсминец "Дункан", фрегат "Монтроз" и атомную подводную лодку класса "Эстьют". Остальные союзники не спешат втягиваться в авантюру, хотя усилий для этого прилагается немало. В августе госсекретарь США Майк Помпео и министр обороны Марк Эспер посетили Японию, Южную Корею и Австралию. Реакция руководства этих стран была стандартной, ее хорошо выразила глава австралийского оборонного ведомства Линда Рейнолдс: "Решение по этому вопросу не принято. Мы внимательно рассмотрим его". Тщетными оказались и надежды на партнеров по НАТО. В Париже, например, высказали опасения, что операция добавит трудностей в отношениях с Ираном.



Это вынуждает США прибегать к помощи стран, которые давно держат зло на Тегеран. Согласно договору с Эр-Риядом, Вашингтон дополнительно перебросит в Саудовскую Аравию 500 военнослужащих. Это пятая часть контингента, который Пентагон намерен разместить в регионе. Он будет распределен между базами в Катаре, Бахрейне и других странах, где у США уже есть военное присутствие.



О желании присоединиться к коалиции заявил глава МИД Израиля Исраэль Кац, призвавший быть готовыми к "превентивным действиям против Ирана". Но военная активность страны высока и без этого. Тель-Авив регулярно наносит удары по главному союзнику Тегерана - Сирии. 16 августа атакам подверглись военные объекты в Масьяфе (провинция Хама). Израильские СМИ сообщили, что зона действия ВВС распространилась на Ирак. По их данным, 19 и 28 июля были нанесены удары по базам шиитского ополчения в районе Багдада. Мало того, ряд изданий опубликовал информацию о полетах над Ираном израильских самолетов американского производства F-35, которые смогли остаться незамеченными и собрать разведданные.



Произошло ли это на самом деле, сказать трудно. Но то, что на Тегеран оказывается сильнейшее психологическое (наравне с политическим и экономическим) давление, очевидно. Оно должно заставить страну сделать роковую ошибку. Однако пока Иран ведет разумную политику, сочетающую твердость и отсутствие импульсивной реакции на провокации. "Безопасность наших границ - это "красная линия", которую мы не позволим перейти. Иран готов дать отпор на любую агрессию", - предупредил командующий Корпусом стражей исламской революции Хосейн Салами. Это привело к тому, что 15 августа задержанный иранский танкер был отпущен.



В интересах сопротивления



Крепкими остаются позиции Тегерана в регионе. Поддержку стране "перед лицом угроз и незаконных мер США" выразил президент Сирии Башар Асад. Против формирования антииранской коалиции выступил МИД Ирака. Багдад не только не прекратил, но и наращивает торговлю с Тегераном. Даже в Объединенных Арабских Эмиратах - ведущем союзнике Саудовской Аравии и США - есть силы, выступающие за нормализацию отношений с Ираном. 30 июля состоялись первые за шесть лет переговоры, посвященные сотрудничеству ВМС и безопасности морских границ двух стран.



С явным раздражением восприняли в Вашингтоне и Эр-Рияде решение ОАЭ вывести часть своих войск из Йемена. А ведь именно эта страна вместе с Саудовской Аравией составила костяк коалиции, которая в 2015 году начала одну из самых кровавых в современной истории агрессий. Ее целью стало шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы), свергнувшее марионеточного президента Мансура Хади и освободившее значительную часть страны. Казалось, альянсу ничего не стоит разгромить повстанцев, тем более что на его сторону встал Запад. Страны НАТО поставляют монархиям оружие на миллиарды долларов, делятся разведданными и оказывают техническую помощь.



Не меньшей поддержкой стало разрешение на насилие. При молчаливом согласии "светочей демократии" коалиция устроила настоящий геноцид, чьими прямыми жертвами, по подсчетам правозащитников, стали 92 тыс. человек. Массовые убийства мирных граждан происходят каждый день. Недавно жертвами налета саудовской авиации на рынок в провинции Саада стали 13 человек, в основном женщины и дети. Ранее там была обстреляна детская больница, погибли 7 человек из числа пациентов и врачей…



Углубляется гуманитарная катастрофа. По данным ООН, от голода умерли 85 тыс. детей. Тысячи жизней унесла эпидемия холеры. В результате боевых действий закрылась половина медучреждений, 17 млн жителей страдают от дефицита питьевой воды, 24,5 млн (85 процентов населения) зависят от гуманитарной помощи.



Однако ни военное превосходство, ни бесчеловечность не помогли интервентам сломить сопротивление. Хуситы сохранили контроль над самыми населенными районами Йемена и наносят чувствительные контрудары. Ударам их ракет и беспилотников регулярно подвергаются расположенные в глубине саудовской территории аэродромы и военные базы. А 1 августа мощной атаке подвергся Аден - крупнейший город на юге Йемена, служащий опорой коалиции и ее наемников.



Неудачи внесли раскол в лагерь союзников. ОАЭ объявили об отводе войск с главного театра военных действий - побережья Красного моря.



6 августа в Адене поднял мятеж Южный переходный совет - организация, выступающая за широкую автономию, а в перспективе - за независимость Южного Йемена (до 1990 года страна была разделена на две части). Интриги добавляет тот факт, что совет пользуется открытой поддержкой ОАЭ, которые снабжают его деньгами и оружием. До недавнего времени сепаратисты признавали легитимность Мансура Хади. Теперь же они потребовали его отставки, захватили правительственные здания и военные объекты. Не исключено, что, убедившись в бесперспективности войны с хуситами, руководство ОАЭ решило пойти на отделение Южного Йемена. Разумеется, под собственным протекторатом.



США, впрочем, продолжают помогать Эр-Рияду, цинично объясняя это необходимостью "защиты безопасности союзника". Трамп наложил вето на резолюцию конгресса, потребовавшего прекратить поддержку арабской коалиции. После этого госдепартамент США одобрил поставки Саудовской Аравии новых партий оружия. Белый дом не остановило ни расследование телеканала Си-Эн-Эн, установившего передачу Эр-Риядом американского вооружения "Аль-Каеде" и другим террористическим организациям Йемена, ни многочисленные свидетельства того, что мирные жители гибнут от бомб с маркировкой "Made in USA". В Вашингтоне утверждают, что за хуситами стоит Иран, а потому, дескать, сгодятся любые средства. Упомянутый Данфорд уже призвал распространить операцию "Страж" на побережье Йемена.



В самом Иране опровергают поставку оружия хуситам. Но политическую помощь повстанцам Тегеран действительно оказывает. 13 августа с делегацией из Йемена встретился высший руководитель исламской республики Али Хаменеи, выразивший поддержку сопротивлению.



Наличие союзников и склоки среди противников - подспорье для Ирана. И все же в ближайшее время его ждут тяжелые испытания. Европейские участники "ядерной сделки" - Германия, Франция и Великобритания - на словах твердят о своей приверженности ей. В действительности они фактически поддержали американские санкции. За март-июль товарооборот Ирана с ЕС снизился на 76 процентов, европейские компании разорвали большинство контрактов, в том числе связанных с поставками нефти и газа.



В этих условиях соглашение по ядерной программе теряет смысл. Пытаясь донести эту мысль до "евротройки", Тегеран начал поэтапный отход от обязательств. Количество обогащенного урана увеличено с 300 до 370 кг, следующим шагом станет увеличение порога обогащения с 3,67 до 4,5 процента и запуск ядерного реактора в Араке. Но власти европейских стран, видимо, окончательно капитулировали перед США, откладывая полноценный запуск инструмента поддержки торговых обменов - платежной системы для обхода санкций.



Ирану ничего не остается, как полагаться на собственные силы. Правительство объявило о намерении снизить зависимость бюджета от экспорта нефти до минимума. Успехи уже есть. Экспорт стальной продукции за год вырос на 20 процентов, стоимость новых проектов в горнодобывающей сфере приблизилась к 5 млрд долл. До конца года планируется создать 1 млн рабочих мест. Несмотря на трудности, не свернуты социальные программы. Госрасходы на них выросли на 16 процентов.



Первостепенное внимание уделяется обороне. За последние месяцы представлены новые управляемые ракеты, комплексы ПВО и системы связи. В Иране хорошо понимают, что сделать страну неуязвимой от современных пиратов могут только мощная армия и развитая, работающая в интересах простых людей экономика.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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