Токаев поручил создать в Казахстане новый университет - Туристический

16:08 24.08.2019

Надо делать ставку на развитие туризма, считает глава государства.



В Казахстане нужны квалифицированные кадры в области туризма, и поэтому в стране необходимо создать Университет туризма, заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе международного туристского форума "Улытау-2019", передает Zakon.kz.



- Многим зарубежным туристам давно поднадоели универсальные вещи – пятизвездочные отели и курорты. Их интерес заключается в изучении культуры, обычаев и традиций разных народов, знакомстве с историей страны пребывания. Поэтому в мире растет спрос на посещение самобытных мест, участие в исторических фестивалях и реконструкциях важнейших событий давно минувших дней, - сказал Касым-Жомарт Токаев.



Казахстан должен использовать такие тенденции, ведь стране есть, что предложить миру, уверен Токаев.



- Но туризм - это очень сложная сфера. Нужно готовить соответствующих специалистов. Именно поэтому мы приняли решение об открытии Университета туризма. Нам нужно готовить квалифицированные кадры, которые смогут работать именно в этой сфере, - подчеркнул Президент.



Токаев считает, что в стране следует предпринять ряд системных и в то же время конкретных мер по развитию туристического бизнеса в Казахстане.