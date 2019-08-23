|16:57 Иран испытал новейшую ракету, которая даже неизвестно как называется
16:08 Токаев поручил создать в Казахстане новый университет - Туристический
14:06 Пираты XXI века. Бизнес-бандитизм против Ирана, - С.Кожемякин
14:03 Поиски альпинистов на Тянь-Шане прекращены. Шансов найти тела почти нет
12:02 Brexit. В Англии сейчас в прошлое уходит целая политическая эпоха, - П.Раста
10:31 Китайские пошлины обрушили американские акции сразу на 600 пунктов
10:16 США пытаются помешать Китаю купить флагман укр-авиапрома - "Мотор Сич"
09:48 Робот "Федя" не смог пристыковать свою ракету к МКС. Надо звать Чубакку на помощь...
09:29 РосРакеты "Калибр" прошли предпродажную подготовку в Сирии, - А.Рискин
07:55 Техноблокада и народный протест: как США работают против Пекина, - Р.Хубиев
07:39 Про военную дружбу с Китаем, или Взгляды на табачок, - А.Запольскис
07:37 АфганВыборы. Вождь хазарейцев Мохакик переметнулся из штаба Атмара в команду Абдуллы Абдуллы
07:17 Сотрудники румынской дочки Казмунайгаза спасли тонущее судно в Черном море
01:43 Спящий джихад. Среднеазиатские силовики могут оказаться по обе стороны линии фронта, - А.Храмчихин
00:58 "Самым уважаемым и почитаемым человеком в Узбекистане отныне является учитель", - Ш.Мирзиеев
00:45 Неизвестные снайперы торговой войны. США хотят закрыть "ворота в Китай", - К.Стригунов
00:40 Господству США на море пришел "Синкун"
|22:56 КырВерхСуд отменил приговор матерому оппозиционеру и вождю О.Текебаеву
21:53 Мирзиеев взялся за чистку вузов. С позором изгнан ректор ТашГЮУ Каньязов
21:11 Взрыв в казахстанской Арыси: арестованы командир части и его зам
20:18 По проекту узбекских архитекторов в чеченском ауле Шали построили самую большую в Европе мечеть
19:24 Как доказать, что демократии в Америке давно нет? - Р.Хубиев
19:22 Экспансия российского электричества на Ближний Восток
19:20 Путь беглеца в казаки. Раннее казачество.
19:15 Динара Кулибаева-Назарбаева купила в Швейцарии замок Бельрив (за 62 млн. франков)
19:13 Милота. Рахмон с семейством собирает в саду яблочки (фото)
17:59 Зачем Трампу понадобился цирк с покупкой Гренландии, - А.Каневский
13:38 Кой-Таш после штурма. Что осталось в особняке Алмазбека Атамбаева?
13:36 Украинская "революция достоинства": власть ворья, - А.Ганжа
13:34 Эрдоган наступил Меркель на больную мозоль
13:32 Донские казаки и Ногайская орда, или как русские избавились от беспокойных соседей
13:31 Чалдыранское сражение: Селим I, раздев женщин гарема, выгнал их и другие интересные факты
13:28 Российский флот не подпустит США к Персидскому заливу
13:27 Канадская Stans Energy отсудила у Кыргызстана $24 млн за отзыв лицензий на месторождения
12:43 Руководство Туркменистана признало проблему отсутствия денег в банкоматах
11:15 Трампа беспокоит китайское присутствие в Гренландии, - "НГ"
10:55 В Катаре секретно США договорились с "Талибаном" о выводе войск из Афганистана
10:43 Таджикского нарфронтовца Худжу-командира освободили из СИЗО Дубая
10:41 Таджикские археологи в городище Карон обнаружили обсерваторию
10:15 Узбспортсмен Розибаев скандальным видео оскорбил кыргызов. МИДы разбираются
10:04 Лавирование Эрдогана в Сирии, - Tageszeitung
09:36 Что новая золотая лихорадка принесет миру? - Шэрон Берк
09:05 Ближний Восток воспылал новой любовью к КНР, - Галип Далай
09:00 Жаксылыковцы. Как казгенералы Нацгвардии объедают своих солдат
08:35 Алмат Байшулаков назначен заведующим отделом безопасности и правопорядка администрации КазПрезидента
08:29 Актобе. Эвакуированную из Сирии казахстанку приговорили к пяти годам лишения свободы. Стоило возиться?
08:13 РосМайдан не пройдет. Закон принят, беспорядки исключены, - Р.Устраханов
08:09 В Екатеринбурге рос-полицаи изнасиловали гражданку Казахстана, "поздно вечером выходившую из сауны"
07:23 Полмиллиона сомов КырПарламент потратит на светильники
02:08 Проблема трайбализма в Средней Азии
02:00 "Мы свой кадр знаем"... Что есть для Узбекистана угроза всех угроз, ч.2 - Б.Мусаев
|Иран испытал новейшую ракету, которая даже неизвестно как называется
16:57 24.08.2019
В Иране прошли испытания новой ракеты собственного производства
Иран провел в пятницу испытание новой ракеты собственного производства. Об этом в субботу заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) бригадный генерал Хосейн Салами.
"Наша страна всегда была местом испытания различных оборонительных и стратегических систем, и это бесконечный путь по наращиванию нашей мощи. Вчера был один из успешных дней для иранской нации", - цитирует агентство Тасним слова Салами. Агентство уточняет, что речь идет об испытании новой ракеты отечественного производства. Прочие детали не приводятся.
Салами также отметил, что Иран играет ключевую роль в обеспечении региональной стабильности. "Безопасность Персидского залива связана с доминированием вооруженных сил Ирана и находится в руках Тегерана", - отметил он.