 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Спасем Федю! Космо-робот не может никуда пристыковаться
19:57 24.08.2019

Причиной неудавшейся стыковки "Союза" с МКС стала уникальная неполадка

24 августа 2019, Наталья Ануфриева

Корабль "Союз МС-14" с роботом "Федор" на борту не удалось пристыковать к МКС из-за "не встречавшихся ранее колебаний" при сближении со станцией, заявил первый заместитель генерального конструктора РКК "Энергия", руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев.
Соловьев сообщил, что "со сближением все было нормально, примерно до дальности 200 метров (до станции)", передает ТАСС.
Однако "дальше у нас пошли определенные, ранее не встречавшиеся колебания, на этапе причаливания мы поняли, что в автоматическом режиме состыковать не удастся".

"Федора" мы пока еще не научили в ручном режиме (стыковаться)", – добавил он.
Соловьев указал также, что специалисты выявили на пилотируемом корабле "Союз МС-14", который не смог пристыковаться в субботу к Международной космической станции, исправимые замечания на радийной аппаратуре.
"Нам пришлось на безопасной дальности обеспечить безопасное расхождение (корабля со станцией), это называется "команда на увод". Ближайший анализ телеметрии показал, что у нас есть исправимые замечания на радийной аппаратуре, которая обеспечивает ближний участок", – рассказал эксперт.
В данный момент разрабатывается программа действий, которая позволит заменить часть блоков.
"Это все касается МКС, там есть хороший, полготовленный экипаж, мы с ними уже поговорили о программе деятельности и они понимают, что надо делать", – отметил Соловьев.
В субботу корабль "Союз" не смог состыковаться с МКС в запланированное время. Стыковка была запланирована на 08.31 мск субботы.
Источник сообщил, что это могло произойти из-за неполадок в системе стыковки корабля "Курс". Эту информацию подтвердили в НАСА.

В Центре управления полетами прошло экстренное совещание из-за инцидента с "Союзом".

Источник - vz.ru
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