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Путин – Эрдоган: испытание Идлибом, - Мира Гасанова
00:48 25.08.2019

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. Готовится их личная встреча в России. На переговорах речь будет идти об активизации совместных усилий в целях ликвидации исходящей из Идлиба на основе выполнения Сочинского меморандума от 17 сентября 2018 года.

Мира Гасанова, 24 августа 2019, 17:03 - REGNUM

События августа показали, как непросто Турции выстраивать свою сирийскую политику. В начале месяца после долгих уговоров и даже давления друг на друга Анкаре и Вашингтону наконец удалось добиться соглашения по созданию на восточном берегу Евфрата на севере Сирии зоны безопасности.

Однако уже через несколько дней стало известно о поставке американцами очередной партии вооружения своим курдским союзникам. А во второй половине месяца обострилась обстановка на юго-востоке идлибской зоны деэскалации к северу от города Хан-Шейхун. Сирийская армия при поддержке Москвы перешла в наступление на Идлиб. И это несмотря на сочинский меморандум, подписанный президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом России Владимиром Путиным 17 сентября 2018 года, который предусматривал российское сдерживание наступления на Идлиб взамен обеспечения турками освобождения буферной зоны вокруг нее от повстанцев и предотвращение атак повстанцев на позиции сирийской и российской армий. Но как оказалось, ни одна из сторон в полной мере не выполнила своих обещаний. Хотя, стоит признать, Путин на протяжении нескольких месяцев все же сдерживал сирийского президента Башара Асада.

Анкара утверждает, что любая атака на Идлиб представляет собой нарушение сочинской сделки, в то время как Москва говорит о нарушении требований сделки со стороны Турции, которая не смогла предотвратить атаку повстанцами позиций сирийской и российской армии. Этим объяснил наступление на Идлиб министр иностранных дел России Сергей Лавров, подчеркнув, что присутствие турецких военных в Идлибе не помогло предотвратить атаки террористов. Путин же выразил поддержку "усилиям сирийской армии по нейтрализации террористов в Идлибе". Наступательная операция Асада при поддержке Москвы испытывает на прочность турецко-российские отношения, считает журналист немецкого издания Die Tageszeitung Юрген Готтшлих. Ситуация, по его словам, изменилась, когда Эрдоган договорился с администрацией президента США Дональда Трампа о совместной операции к востоку от Евфрата: Москва была разочарована и Асад получил зеленый свет.

Эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов в интервью турецкому порталу BIRGUN констатирует: Турция затеяла "двойную игру", пойдя на договоренность с США на восточном побережье Евфрата. Россия выступает за достижение компромисса между Турцией и Сирией. И Москва не случайно напомнила Анкаре об Аданском соглашении в 1998 года, согласно которому Сирия прекратила оказывать поддержку Рабочей партии Курдистана (РПК), запрещенной в Турции, и выдворила ее лидера Абдуллаха Оджалана за пределы своей территории. Компромисс кажется возможным, учитывая, что Анкара и Дамаск имеют общие интересы в курдском вопросе. В противном случае Дамаск в процессе политического урегулирования также может разыграть "курдскую карту" и предоставить статус автономии сирийским курдам.

Если это произойдет, курды уже будут иметь свои автономии в Ираке и Сирии и в будущем может прийти черед Турции и Ирана. Однако все же отношения между Москвой и Анкарой из-за Идлиба не испортятся и российско-турецкий альянс продолжится, считает Тарасов. Причем, лидеры, скорее всего, придут к консенсусу при личной встрече, которая состоится в скором времени. Колумнист турецкой газеты Hürriyet Седат Эргин тоже надеется на достижение взаимопонимания Эрдогана с Путиным, хотя турецкое правительство и возмущено "беспрецедентной атакой", вот почему "турецкая критика пока фокусируется на Асаде". Между тем, Путин и Эрдоган уже провели телефонные переговоры.

"Обсуждались вопросы российско-турецкого взаимодействия в контексте стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб. Условлено об активизации совместных усилий в целях ликвидации исходящей из этого района террористической угрозы и обеспечения выполнения Сочинского меморандума от 17 сентября 2018 года", - говорится в официальном сообщении. Отмечается, что разговор инициировала турецкая сторона. Сразу же после этого разговора стало известно, что Эрдоган вылетит в Москву с однодневным визитом 27 августа. И это несмотря на то что, что очень скоро в Сочи состоится трехсторонний саммит по Сирии. Т. е., по всей видимости, вопрос не требует отлагательств.

На сентябрь запланировано проведение саммита Эрдоган - Путин - Рухани. Если до этого момента не будет достигнут компромисс по Идлибу, турецко-российскому сотрудничеству, вероятно, придет конец, считает Седат Эргин. Такого же мнения придерживается и другой турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер, считающий, что обстрел сирийским истребителем турецких военнослужащих можно расценивать как объявление войны. Он напрямую связал этот инцидент с достижением турецко-американских договоренностей по востоку Евфрата, назвав его провокацией со стороны Сирии. Турция, говорит он, пытается сотрудничать с американцами на востоке Евфрата, а с русскими на западе, играет роль модератора между США, с одной стороны, и Ираном с Россией, с другой.
Но Москва, по его словам, почему-то "стала испытывать дискомфорт и подталкивать Турцию выбрать между Россией и США", не учитывая, что американцы ведь могут приступить и к широкомасштабной операции против Асада. Однако неужели на самом деле кризис в Идлибе подвергает высоким рискам сложившиеся между руководством Турции и России доверительные отношения? Желание Турции сохранить тесные связи с Россией на фоне разногласий с США по поводу предложенной зоны безопасности в Сирии бесспорны. Не исключено, что в ближайшее время между Анкарой и Москвой начнется дипломатический диалог. На прошлой неделе союзники по НАТО договорились о создании безопасной зоны в курдском районе на северо-востоке Сирии. Это сделано на фоне угрозы Турции провести трансграничную военную операцию против поддерживаемого американцами курдского ополчения.

Хотя сделанные позднее заявления турецких официальных лиц показали, что обе стороны все еще далеки от достижения полного консенсуса по вопросу о создании безопасной зоны вдоль турецкой границы. Турция предлагает, чтобы безопасная зона захватывала от 30 до 40 км сирийской территории, в то время как США предлагает намного меньше. Анкара также требует, чтобы безопасная зона находилась под ее полным контролем. По мнению Фарука Логоглу, бывшего высокопоставленного турецкого дипломата, которое приводит "МК Турция", неверные политические решения, предпринятые Анкарой в Сирии ранее, обусловили беспомощность Турции на обоих фронтах в сирийском театре военных действий: Идлибе и районе, находящемся под контролем курдского ополчения. "Похоже, на данный момент Анкара согласилась как с продвижением сирийской армии в Идлиб, так и с остановкой США в безопасной зоне на севере Сирии", - подчеркивает Логоглу.

Бывший турецкий генерал Холдун Солмазтурк тоже считает, что Турция уже давно потеряла возможность контроля над развитием событий в Сирии. "Она ничего не может сделать, кроме как действовать в соответствии с российско-американским консенсусом", - отметил Солмазтурк. Считается, что Соединенные Штаты и Россия действуют в Сирии на основе общего консенсуса, где Москва контролирует район на западной части реки Евфрат, в то время как восточная сторона реки, где присутствуют курдские силы, остается под контролем США. Ситуация, похоже, сложилась действительно серьезная, коли Эрдоган не захотел дожидаться встречи в Сочи и летит в Москву на встречу с Путиным.

Идлибский котел и впрямь может стать испытанием на прочность российско-турецких отношений. Но хочется верить, что политический опыт лидеров России и Турции поможет им найти мудрое решение. Подождем…

24 августа 2019
Мира Гасанова

Источник - regnum.ru
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