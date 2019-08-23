Марказ и Арка. На кыргызско-таджикской границе очередной камнеметный конфликт

09:25 25.08.2019

24 августа 2019, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА



На кыргызско-таджикской границе очередной камнеметный конфликт. Пострадавших нет



В Баткенской области на кыргызско-таджикской границе вновь произошел конфликт. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что инцидент произошел сегодня в двух селах - Марказ и Арка.

"Известно, что местные жители поругались с гражданами Таджикистана, а затем стали закидывать друг друга камнями. Пограничники произвели предупредительные выстрелы в воздух", - сообщили редакции.

Председатель Погранслужбы КР Уларбек Шаршеев, к которому журналисты обратились за комментариями, не в курсе произошедшего инцидента.