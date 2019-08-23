"Узбекистон темир йуллари" прокомментировала забастовку шахтеров

09:54 25.08.2019

Предыстория: В Сурхандарье сотни шахтеров устроили забастовку. На место прибыла комиссия из Ташкента

CA-NEWS (UZ) - Компания "Узбекистон темир йуллари" прокомментировала сообщения о забастовке на предприятии "Шаргунькумир" в Сариасийском районе Сурхандарьинской области, передает gazeta.uz.

23 августа издание Centralasian.org сообщило, что почти 200 шахтеров "Шаргунькумир" 14−15 августа устроили забастовку. По словам одного из участников акции, бросить работу и выйти на протест их вынудили невыносимые условия труда и незаконные действия со стороны руководства предприятия.

В "Узбекистон темир йуллари", в состав которой входит "Шаргунькумир", 14 августа была создана специальная рабочая группа. В нее вошли представители компании "Узбекуголь" - заместитель генерального директора, начальник отдела контроля исполнительской дисциплины, замначальника отдела экономического анализа и прогнозирования, юрисконсульт и аудитор службы внутреннего аудита, а также начальник отдела Республиканского совета профсоюза железнодорожников и транспортных строителей и другие.

Группа изучила вопросы, связанные с производством на "Шаргунькумир". После беседы с сотрудниками о возникшем "недопонимании", порядке назначения зарплаты и премий работники продолжили работу, говорится в сообщении.

Изучив в деталях причины недовольства рабочих, специальная группа приняла решение об увольнении 9 ответственных лиц. Сейчас специалисты группы продолжают изучение социально-экономических аспектов деятельности "Шаргунькумир".

По данным "Узбекистон темир йуллари", средняя заработная плата на предприятии составляет 2,343 млн сумов, в том числе:

горнорабочего очистного забоя (ГРОЗ) - 3,8 млн сумов;

подземного электрослесаря - 2,1 млн сумов;

подземного крепильщика - 2,49 млн сумов.

На предприятии внедрен механизм назначения премий работникам на основе показателей эффективности. Система сдельной оплаты труда работников, участвующих в подземной добыче угля, основана на хронометрировании работы.

По состоянию на 1 августа штат работников предприятия составляет 596 человек, из них заполнено 542 места.